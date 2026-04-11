Dnevni horoskop, Ribe, 11. i 12. 04. 2026.

Ljubav: Emocije će biti naglašene i duboke. Odnosi će dobiti nježniju notu. Bit će prisutna potreba za razumijevanjem. Intuicija će biti pojačana.

Posao: Fokus će biti na kreativnim zadacima. Neki planovi će biti nejasni. Bit će prisutna inspiracija. Financije će biti stabilne.

Zdravlje: Osjetljivost će biti povećana. Umor će se pojavljivati povremeno. Potreba za odmorom će biti izražena. Opće stanje će biti dobro.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni i emotivni. Pojavit će se simboli vode i snova. Vizije će ukazivati na unutarnje spoznaje.