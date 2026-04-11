Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 04. 2026.
Ljubav: Ravnoteža će biti narušena, ali kratkotrajno. Odnosi će tražiti prilagodbu. Bit će prisutna želja za harmonijom. Neki razgovori će donijeti jasnoću.
Posao: Suradnje će biti naglašene. Neki dogovori će se pokazati korisnima. Bit će potrebno kompromisno razmišljanje. Financije će biti stabilne.
Zdravlje: Psihičko stanje će varirati. Potreba za mirom će biti izražena. Umor će biti prolazan. Opće stanje će se stabilizirati.
Snovi i vizije: Snovi će biti estetski izraženi. Pojavit će se simboli ravnoteže. Vizije će ukazivati na sklad.
