FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 04. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 04. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Osjećaji će biti pojačani i teško će se skrivati. U odnosima će se osjetiti potreba za iskrenošću. Neke stare dileme bit će razriješene bez puno riječi. Privlačnost će biti naglašena, ali i kratkotrajna nesigurnost.

Posao: Razmišljanja o promjenama bit će intenzivirana. Neki planovi će se pokazati nedovoljno stabilnima. Uočit će se prilika koja je ranije bila zanemarena. Financijska pitanja dolaze u fokus.

Zdravlje: Energija će varirati tijekom dana. Umor će se pojaviti naglo, ali kratko trajati. Psihička napetost bit će prolazna. Potreba za mirom bit će izražena.

Snovi i vizije: Snovi će biti simbolični i puni skrivenih poruka. Pojavit će se slike prošlih događaja. Vizije će ukazivati na novi početak.

Horoskop
