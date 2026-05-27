Dnevni horoskop, Jarac, 27. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi prolazit će kroz fazu preispitivanja. Partnerovo ponašanje izazivat će različite emocije. Slobodni Jarčevi mogli bi se zainteresirati za osobu koja djeluje tajanstveno. Bit će prisutna potreba za dubljim povezivanjem.

Posao: Na poslovnom planu očekivat će se ozbiljnost i odgovornost. Neki planovi mogli bi se razvijati sporije nego što je željeno. Financijska stabilnost postupno će se učvršćivati. Autoritet Jarca bit će posebno primijećen.

Zdravlje: Umor će se osjećati kroz manjak koncentracije. Tijelo će sporije reagirati na pojačan tempo. Večernji sati donijet će više mira i stabilnosti. Psihička izdržljivost ostat će snažna.