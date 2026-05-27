Dnevni horoskop, Strijelac, 27. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti naglašena potreba za slobodom i iskrenošću. Partner neće lako razumjeti promjene raspoloženja. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu povezanu s putovanjem ili poslom. Neočekivane emocije pojavit će se vrlo brzo.

Posao: Poslovni tempo bit će ubrzan i zahtjevan. Otvarat će se mogućnost za nove kontakte i suradnje. Financijska situacija pokazivat će znakove poboljšanja. Jedna odluka mogla bi imati dugoročan značaj.

Zdravlje: Razina energije bit će visoka, ali promjenjiva. Tijelo će tražiti više kretanja i aktivnosti. Psihička napetost smanjivat će se kroz dinamične situacije. Večer će donijeti osjećaj zadovoljstva.