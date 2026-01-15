Zvijezde otkrivaju najgore vozače zodijaka: Ako ste na ovom popisu, vi ste opasnost na cesti

U duhu obilježavanja Svjetskog dana vozača, prigodno je zapitati se mogu li zvijezde pod kojima ste rođeni utjecati na vaše vozačke vještine? Jeste li se ikada zapitali mogu li zvijezde pod kojima ste rođeni utjecati na vaše vozačke vještine? Iako astrologija nije egzaktna znanost, brojne studije osiguravajućih kuća i prometnih stručnjaka diljem svijeta pokazale su iznenađujuće korelacije između horoskopskih znakova i ponašanja za volanom.

Analizirajući milijune podataka o prometnim nesrećama, kaznama i stilovima vožnje, stvorena je neslužbena ljestvica onih koji predstavljaju nešto veći rizik na cesti.

Dok neki znakovi pokazuju iznimnu smirenost i odgovornost, četiri se znaka redovito ističu po sklonosti riziku, nestrpljivosti i manjku koncentracije.

Naravno, svaki je vozač priča za sebe, no statistika i astrološka tumačenja sugeriraju da bi ovim znakovima trebalo posvetiti malo više pažnje, kako njima samima, tako i ostalim sudionicima u prometu.

U nastavku otkrijte tko su astrološki gledano najgori vozači i zašto.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovan: Impulzivnost i bijes na cesti

Ako ste ikada vidjeli vozača koji trubi sekundu nakon što se upalilo zeleno svjetlo, velika je vjerojatnost da je rođen u znaku ovna.

Vladar ovna je Mars, planet akcije, energije i motora, stoga ne čudi što pripadnici ovog znaka imaju urođenu potrebu da budu prvi i najbrži. Ograničenja brzine za njih su često samo preporuke, a strpljenje u prometnim gužvama gotovo da ne postoji.

Britanska osiguravajuća kuća Adrian Flux provela je istraživanje koje je pokazalo da su ovnovi skloniji naglom pritiskanju papučice gasa, što im se često čini kao "prirodna" brzina.

Njihova impulzivna i ponekad agresivna priroda čini ih sklonima riskantnim pretjecanjima i naglim manevrima, a mnogi ih astrolozi opisuju kao vozače koji su najskloniji "bijesu na cesti".

Druga studija, koja je koristila podatke iz telemetrijskih uređaja u vozilima, otkrila je da Ovnovi imaju najviše bodova za prebrzi ulazak u zavoje.

Foto: Pixabay

Vaga: Neodlučnost koja može biti kobna

Na prvi pogled, vage se čine kao pristojni i obzirni vozači. One teže ravnoteži, ne vole sukobe i uglavnom poštuju prometne propise. Međutim, njihov najveći problem za volanom je neodlučnost. Vožnja često zahtijeva donošenje odluka u djeliću sekunde, što je za vage, koje moraju promotriti svaku opciju, prava noćna mora. Ta sklonost vaganju može dovesti do opasnog oklijevanja na raskrižjima ili pri prestrojavanju.

Zanimljivo je da, iako su oprezne, neke statistike pokazuju da Vage predvode ljestvicu sakupljača kaznenih bodova. Njihova potreba za estetikom također igra ulogu; Vage ne podnose oštećenja na automobilu.

Istraživanja pokazuju da su upravo one znak koji će najvjerojatnije podnijeti odštetni zahtjev osiguranju, čak i za najmanju ogrebotinu. Za njih automobil mora biti savršen, a svaka nesavršenost mora se ispraviti na ispravan i propisan način.

Strijelac: Avanturist koji ignorira pravila

Strijelci su po prirodi slobodnog duha, optimistični i uvijek u potrazi za novom avanturom. Nažalost, njihova ljubav prema slobodi i otpor prema pravilima često se prenose i na vožnju. Astrolozi ih opisuju kao "najzločestije" vozače u zodijaku, jer uživaju u uzbuđenju i adrenalinu, pa čak i u riziku da ne budu uhvaćeni u prekršaju.

Skloni su brzoj vožnji i često ne primjećuju prometne znakove jer su im misli usmjerene na odredište ili na zanimljive stvari pored ceste. Jedna od njihovih najgorih navika je korištenje mobitela tijekom vožnje; njihova društvena priroda tjera ih na razgovor čak i kada bi trebali biti potpuno koncentrirani.

Nije rijetkost da zbog prevelike brzine promaše skretanje ili imaju problema s parkiranjem. Zbog sklonosti skupljanju kaznenih bodova, Strijelci imaju i veći rizik od privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Foto: Pixabay

Ribe: Sanjari izgubljeni za volanom

Dok ovan griješi zbog agresije, a strijelac zbog nemara, ribe su opasne zbog svoje sanjarske prirode. Pripadnici ovog znaka često su izgubljeni u vlastitim mislima, maštarijama i osjećajima, što ih čini dekoncentriranima u situacijama koje zahtijevaju punu pažnju, poput vožnje. Nije neobično da riba ne krene na zeleno svjetlo jer je upravo odlutala u svoj svijet.

Jedna britanska studija, temeljena na podacima iz crnih kutija u automobilima, pokazala je da ribe imaju najlošije rezultate u dvije ključne kategorije: naglom kočenju i prekoračenju brzine.

Njihova odsutnost duhom može dovesti do zakašnjelih reakcija na opasne situacije. Jedno američko istraživanje čak je pokazalo da vozači rođeni u znaku ribe dobivaju najviše prometnih kazni. Ironično, ribe su ujedno i znak koji će najmanje vjerojatno podnijeti zahtjev za odštetu, jer su previše ljubazne i sklone prihvatiti ispriku umjesto da se upuštaju u birokratske procedure.