Može li Zrinka Ljutić popraviti dojam i donijeti Hrvatskoj prvu medalju?

Može li Zrinka Ljutić popraviti dojam i donijeti Hrvatskoj prvu medalju?
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Ljutić će u ovoj utrci pokušati vratiti dobru formu s kojom je krenula u sezonu, dok će se naša najmlađa predstavnica predstaviti svijetu

15.2.2026.
9:12
Sportski.net
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
      TEKSTUALNI PRIJENOS UŽIVO

               POREDAK PRVE VOŽNJE

                                      POČINJE U 10:00

NAJAVA

Nakon što se jučer niz stazu u Bormiju spustio Filip Zubčić, danas će isto učiniti Zrinka Ljutić i Pia Vučinić. Naše će skijašice tako pokušati popraviti dojam nakon jučerašnjeg 14. mjesta Zubčića. Veleslalom će Ljutić započeti sa startnim brojem 8, dok će Vučinić krenuti s brojem 58. 

Ljutić (22) je u ovu veleslalomsku sezonu ušla vrlo dobro, s četiri plasmana među deset najboljih, uključujući i jedno postolje. No pad samopouzdanja u slalomu odrazio se i na njezine veleslalomske nastupe, pa je forma u drugom dijelu zime bila u silaznoj putanji. Uoči Olimpijskih igara odlučila je promijeniti servisera, a nastup u Cortini pokazat će je li taj potez donio željeni iskorak.

Za mladu Vučinić (16) nastup na Igrama prije svega predstavlja veliko iskustvo. U svojoj prvoj FIS sezoni pokazala je potencijal i svrstala se među najbolje skijašice svog godišta, no u olimpijskoj konkurenciji primarni cilj bit će odskijati hrabro i bez pritiska rezultata.

Zrinka LjutićZimske Olimpijske Igre 2026VeleslalomSkijanje
