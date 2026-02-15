FREEMAIL
DVOJE OZLIJEĐENIH /

Policija objavila detalje tragedije kod Zadra: Vozač (58) smrtno stradao u sudaru s teretnim vozilom

Policija objavila detalje tragedije kod Zadra: Vozač (58) smrtno stradao u sudaru s teretnim vozilom
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell/Ilustracija

Vozač teretnog vozila i 55-godišnja putnica iz osobnog automobila vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar

15.2.2026.
10:30
danas.hr
Slaven Branislav Babic/pixsell/Ilustracija
U subotu, 14. veljače oko 19.20 sati na županijskoj cesti ŽC-6040 u prometu je smrtno stradao 58-godišnji vozač automobila zadarskih registarskih oznaka.

Prema rezultatima očevida, sumnja se da je 58-godišnji vozač automobila upravljajući vozilom kolnikom ceste iz smjera Zemunika Donjeg u smjeru Zračne luke te ulaskom u zavoj iz zasad neutvrđenog razloga sišao s kolnika na makadamski put i travnatu površinu gdje je vozilom udario u prometni znak, a zatim se vratio na kolnik i prešao u prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je došlo do sudara s teretnim automobilom zadarskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin.

Uslijed zadobivenih ozljeda, vozač u dobi od 58 godina preminuo je na mjestu događaja. Nad tijelom preminulog muškarca bit će provedena obdukcija.

Vozač teretnog vozila i 55-godišnja putnica iz osobnog automobila vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar. Liječničkim pregledom kod 55-godišnjakinje su konstatirane teške tjelesne ozljede dok su kod 22-godišnjaka konstatirane lake tjelesne ozljede.​

Navedena dionica ceste je za vrijeme provođenja očevida bila zatvorena za sav promet. Od 19.15 do 21.50 sati promet se odvijao obilaznim pravcima.

PolicijaZadarPoginuo Vozač
