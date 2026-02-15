Sjećate li se njega? Bivši igrač Liverpoola uhićen zbog napada

Bivši igrač Liverpoola, ­Jordon Ibe, uhićen je po izlasku iz zrakoplova te optužen za napad koji se navodno dogodio šest tjedana ranije. Krilni napadač (30) priveden je u zračnoj luci Luton nakon dolaska iz Bugarske, gdje trenutačno igra za Lokomotiv Sofiju.

Ibe, koji je nastupao za engleske U-18 i U-21 reprezentacije, zadržan je u pritvoru i ispitan zbog napada koji se navodno dogodio sredinom prosinca.

Policija je priopćila da je Ibe pušten uz jamčevinu te da se 6. ožujka mora pojaviti pred sudom u Croydonu.

Glasnogovornik londonske policije rekao je za The Sun on Sunday: “Jordon Ibe optužen je za nanošenje tjelesnih ozljeda. Optužba se odnosi na napad koji se navodno dogodio u nedjelju, 14. prosinca 2025. Uhićen je u zračnoj luci Luton u petak, 30. siječnja, te je priveden”, piše The Sun.

Ibe se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi se pojavio na sudu u zasebnom slučaju. Naime, Ibe je priznao da je koristio lažne recepte kako bi nabavio lijek za nesanicu Zolpidem te je kažnjen s 230 funti na sudu Highbury Corner u sjevernom Londonu.

Ibe je nekada slovio za velikog talenta. Za Liverpool je debitirao sa samo 17 godina, a kasnije su ga Redsi prodali u Bournemouth za 18 milijuna eura. Nakon tog transfera karijera mu je krenula nizvodno te je čak u jednom trenutku, prije transfera u Bugarsku, igrao u osmoj engleskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'