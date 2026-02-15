FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nekada veliki talent /

Sjećate li se njega? Bivši igrač Liverpoola uhićen zbog napada

Sjećate li se njega? Bivši igrač Liverpoola uhićen zbog napada
×
Foto: Chris Putnam/zuma Press/profimedia

Ibe se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi se pojavio na sudu u zasebnom slučaju. Naime, Ibe je priznao da je koristio lažne recepte kako bi nabavio lijek za nesanicu.

15.2.2026.
8:46
Sportski.net
Chris Putnam/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši igrač Liverpoola, ­Jordon Ibe, uhićen je po izlasku iz zrakoplova te optužen za napad koji se navodno dogodio šest tjedana ranije. Krilni napadač (30) priveden je u zračnoj luci Luton nakon dolaska iz Bugarske, gdje trenutačno igra za Lokomotiv Sofiju.

Ibe, koji je nastupao za engleske U-18 i U-21 reprezentacije, zadržan je u pritvoru i ispitan zbog napada koji se navodno dogodio sredinom prosinca.

Policija je priopćila da je Ibe pušten uz jamčevinu te da se 6. ožujka mora pojaviti pred sudom u Croydonu.

Glasnogovornik londonske policije rekao je za The Sun on Sunday: “Jordon Ibe optužen je za nanošenje tjelesnih ozljeda. Optužba se odnosi na napad koji se navodno dogodio u nedjelju, 14. prosinca 2025. Uhićen je u zračnoj luci Luton u petak, 30. siječnja, te je priveden”, piše The Sun.

Ibe se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi se pojavio na sudu u zasebnom slučaju. Naime, Ibe je priznao da je koristio lažne recepte kako bi nabavio lijek za nesanicu Zolpidem te je kažnjen s 230 funti na sudu Highbury Corner u sjevernom Londonu.

Ibe je nekada slovio za velikog talenta. Za Liverpool je debitirao sa samo 17 godina, a kasnije su ga Redsi prodali u Bournemouth za 18 milijuna eura. Nakon tog transfera karijera mu je krenula nizvodno te je čak u jednom trenutku, prije transfera u Bugarsku, igrao u osmoj engleskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'

LiverpoolNapadTjelesne Ozlijede
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx