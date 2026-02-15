Sjećate li se njega? Bivši igrač Liverpoola uhićen zbog napada
Bivši igrač Liverpoola, Jordon Ibe, uhićen je po izlasku iz zrakoplova te optužen za napad koji se navodno dogodio šest tjedana ranije. Krilni napadač (30) priveden je u zračnoj luci Luton nakon dolaska iz Bugarske, gdje trenutačno igra za Lokomotiv Sofiju.
Ibe, koji je nastupao za engleske U-18 i U-21 reprezentacije, zadržan je u pritvoru i ispitan zbog napada koji se navodno dogodio sredinom prosinca.
Policija je priopćila da je Ibe pušten uz jamčevinu te da se 6. ožujka mora pojaviti pred sudom u Croydonu.
Glasnogovornik londonske policije rekao je za The Sun on Sunday: “Jordon Ibe optužen je za nanošenje tjelesnih ozljeda. Optužba se odnosi na napad koji se navodno dogodio u nedjelju, 14. prosinca 2025. Uhićen je u zračnoj luci Luton u petak, 30. siječnja, te je priveden”, piše The Sun.
Ibe se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi se pojavio na sudu u zasebnom slučaju. Naime, Ibe je priznao da je koristio lažne recepte kako bi nabavio lijek za nesanicu Zolpidem te je kažnjen s 230 funti na sudu Highbury Corner u sjevernom Londonu.
Ibe je nekada slovio za velikog talenta. Za Liverpool je debitirao sa samo 17 godina, a kasnije su ga Redsi prodali u Bournemouth za 18 milijuna eura. Nakon tog transfera karijera mu je krenula nizvodno te je čak u jednom trenutku, prije transfera u Bugarsku, igrao u osmoj engleskoj ligi.
