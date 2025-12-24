Zaboravite na mir i veselje: Ova četiri znaka čeka najgori Božić ikad, sukobi su neizbježni

Prosinac je mjesec koji tradicionalno vežemo uz slavlje, zajedništvo i mir, no astrološka prognoza za kraj 2025. godine donosi znatno drugačiju sliku. Umjesto blagdanske idile, kozmos nam servira dozu brutalne iskrenosti i suočavanja s istinama koje smo predugo ignorirali.

Planetarni utjecaji stvaraju napetost koja će nas natjerati da preispitamo svoje odnose, financije i životne planove. Iako će svi osjetiti ovaj pritisak, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru izazova upravo u vrijeme Božića.

Zašto je prosinac 2025. astrološki napet?

Cijeli mjesec obilježen je serijom kozmičkih "obračuna" koji ne ostavljaju prostora za izbjegavanje. Počinje s intenzivnim punim Mjesecom u Blizancima 4. prosinca, koji donosi preplavljenost informacijama i osjećaj rastrganosti. Međutim, pravi izazovi kulminiraju oko božićnih blagdana.

Ključni su napeti aspekti Venere, planeta ljubavi, ljepote i novca. Venera će 21. prosinca ući u izazovan kvadrat sa Saturnom, planetom ograničenja i odgovornosti.

Ovaj aspekt donosi osjećaj hladnoće u odnosima, financijske blokade i emocionalnu distancu. Samo nekoliko dana kasnije, na sam Badnjak, 24. prosinca, Venera formira kvadrat s Neptunom, planetom iluzija.

Ta kombinacija stvara konfuziju, nerealna očekivanja u ljubavi i sklonost samozavaravanju, posebno kada je riječ o novcu. Naglašava se da će nas ovi tranziti prisiliti da budemo stvarni sa svojim granicama i suočimo se s onim što više ne funkcionira.

Ovan

Ovnovi će se početkom prosinca suočiti s emocionalnim i financijskim pritiskom. Njihov vladajući planet, Mars, poticat će ih na akciju i širenje vidika, no Saturn će istovremeno djelovati kao kočnica, jer će ih tjerati na povlačenje i suočavanje s dubokim strahovima i ograničenjima.

Osjećat će kao da im tlo izmiče pod nogama zbog neodlučnosti oko budućih planova. Najveći izazov za ovnove bit će usporiti kada sve u njima vrišti da jure naprijed.

Ta unutarnja borba između želje za ekspanzijom i potrebe za odmorom mogla bi eskalirati u obiteljskim odnosima tijekom blagdana, stvarajući napetost i frustraciju.

Bik

Za bikove, čiji je vladar Venera, ovaj će period biti posebno osjetljiv. Kvadrat Venere sa Saturnom i Neptunom izravno će pogoditi njihovo polje financija i odnosa.

Mogli bi se suočiti s neplaniranim troškovima, kašnjenjem isplata ili financijskim obvezama koje su dugo odgađali. Na poslovnom planu, osjećat će da njihov trud nije dovoljno cijenjen, a odnosi s autoritetima mogli bi postati napeti.

U privatnom životu, blagdani bi mogli donijeti razočaranja jer će se suočiti s neusklađenošću između onoga što očekuju od drugih i onoga što realno mogu dobiti. Žudjet će za bliskošću, ali će se istovremeno osjećati neshvaćeno ili bez podrške.

Rak

Rakovi ulaze u razdoblje duboke emocionalne krize. Početak prosinca, s punim Mjesecom u njihovoj 12. kući podsvijesti, iznijet će na površinu sve potisnute osjećaje, stare traume i nerazriješene sukobe.

Blagdanska okupljanja mogla bi postati okidač za unutarnji nemir i osjećaj odbačenosti. Osjećat će se preplavljeno, a da ni sami neće znati točan razlog. Financijski, mogli bi se suočiti s nagomilanim troškovima ili posljedicama loših ulaganja.

Moguće je i razočaranje na poslu, što će dodatno pojačati njihov osjećaj nesigurnosti. Ključno će biti da pronađu mirne trenutke za sebe kako bi procesuirali emocije koje izlaze na vidjelo.

Jarac

Iako je ovo početak njihove sezone, jarčevi će se krajem 2025. suočiti s golemim osjećajem iscrpljenosti. Pritisak odgovornosti koje su preuzeli na sebe doći će na naplatu.

Mnogi će shvatiti da su previše ulagali u posao koji im ne donosi željenu sigurnost. Budući da je njihov vladar Saturn direktno uključen u napete aspekte, osjećat će se kao da se bore s nevidljivim zidovima.

Komunikacija će biti otežana; mučit će se izraziti svoje potrebe, što može dovesti do nesporazuma s najbližima. Financijske oscilacije dodatno će pojačati stres. Ovaj period traži od njih da priznaju svoje granice i shvate da ne moraju sve nositi sami na leđima.