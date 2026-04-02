Za ova četiri znaka sprema se pakleni Uskrs: Čeka ih prava financijska katastrofa

Uskrs je vrijeme obiteljskog okupljanja, radosti i tradicije, no često i razdoblje pojačane potrošnje. Dok se mnogi vesele pripremama, astrološke prognoze za travanj 2026. godine upozoravaju da bi za neke horoskopske znakove blagdanska atmosfera mogla donijeti ozbiljne financijske nevolje.

Planetarni utjecaji stvaraju napeto okruženje koje će nagraditi oprez, a kazniti impulzivnost, zbog čega bi se četiri horoskopska znaka mogla naći na rubu bankrota ako ne pripaze na svoje odluke.

Zašto je travanj 2026. financijski izazovan?

Travanj 2026. godine, s Uskrsom koji pada na samom početku, 5. travnja, astrološki je vrlo dinamičan. Ključni faktori su Saturn i Neptun u Ovnu, kombinacija koja donosi potrebu za čeličnom disciplinom.

Snovi o brzom bogatstvu i nerealnim zaradama mogli bi biti surovo prizemljeni, a astrolozi ističu da ovo nije mjesec za čuda preko noći, već za trijezne i strateške poteze.

Energija mjeseca zahtijeva razlikovanje stvarne potrebe od prolaznih želja, a svaka nepromišljena odluka mogla bi imati dugoročne posljedice. Upravo u takvoj klimi, blagdanska potrošačka groznica postaje opasna zamka.

Znakovi na udaru: Impulsivnost i loše procjene

Dva znaka posebno su ugrožena zbog svoje sklonosti riziku i ishitrenim odlukama. Njihova vladajuća energija u travnju ih gura naprijed, no bez plana i fokusa, taj zalet bi ih mogao odvesti ravno u financijsku propast.

Ovan: Blagdanska groznica kao okidač za bankrot

Ovnovi će u travnju biti puni energije i optimizma, što je odlično za pokretanje novih projekata, ali katastrofalno za novčanik. Pod snažnim utjecajem Marsa, njihova prirodna impulzivnost bit će na vrhuncu.

Želja za dokazivanjem, organiziranjem raskošnih proslava i kupovinom skupih poklona mogla bi ih navesti da potroše daleko više od onoga što si mogu priuštiti.

Astrolozi upozoravaju da će ovnovi biti skloni nepromišljenim kupovinama i ulaganjima u nesigurne prilike, vođeni trenutnim entuzijazmom, a ne logikom. Savjetuje im se da energiju usmjere na rast prihoda, a ne na vanjsko dokazivanje uspjeha.

Blizanci: Želja za brzom zaradom vodi u propast

Za blizance, 2026. godina donosi brojne prilike, no s njima i rizik od rasipanja energije i resursa. U travnju će biti preplavljeni idejama i potencijalnim suradnjama, no neće sve biti jednako isplative.

Njihova najveća opasnost leži u sklonosti rizičnim ulaganjima, poput kriptovaluta ili sumnjivih poslovnih ponuda koje obećavaju brzu zaradu.

Planetarni utjecaji mogli bi ih navesti na krive procjene, a trošenje na statusne simbole kako bi održali privid uspjeha dodatno će im isprazniti račune. Ključno je da se fokusiraju na dugoročne ciljeve i ne dopuste da ih ponese trenutni hir.

Obiteljski troškovi i stari dugovi dolaze na naplatu

Druga dva znaka suočit će se s problemima koji dolaze iz drugih smjerova. Emocionalna potrošnja i neriješeni dugovi iz prošlosti mogli bi dosegnuti kritičnu točku upravo tijekom uskršnjih blagdana.

Rak: Velikodušnost koja prazni novčanik

Rakovi će tijekom travnja osjetiti pojačanu potrebu za sigurnošću, no istovremeno će biti pod pritiskom povećanih troškova vezanih za dom i obitelj.

Njihova velikodušna priroda doći će do izražaja tijekom blagdana, zbog čega bi mogli trošiti bez postavljanja jasnih granica. Utjecaj Saturna otežat će im štednju i stvaranje financijskih rezervi.

Astrolozi upozoravaju da emocionalne odluke, poput kupovine pod utjecajem umora ili lošeg raspoloženja, mogu biti posebno opasne. Ako ne uspostave kontrolu nad kućnim budžetom, blagdani bi ih mogli ostaviti bez prebijene pare.

Djevica: Vrijeme je za plaćanje starih računa

Za djevice, travanj donosi duboku financijsku transformaciju, ali i velika iskušenja. Fokus će biti na njihovom osmom polju, koje vlada zajedničkim novcem, kreditima, porezima i dugovima.

Ovo je mjesec u kojem stari računi dolaze na naplatu. Posebno izazovan bit će mlad Mjesec oko 17. travnja, koji može donijeti kulminaciju financijskih problema ako su u prošlosti bili neodgovorni s pozajmicama.

Sudbinski preokreti mogli bi ih natjerati da se suoče s posljedicama svojih ranijih odluka. Iako travanj podržava mudru organizaciju financija, za one koji su ignorirali upozorenja mogao bi značiti bolno triježnjenje.