U ponoć se događa čudo, a ova četiri znaka su izabrana: Ako ste među njima, pripremite želje

Dok se 2025. godina polako povlači u sjećanje, zrakom struji onaj poznati osjećaj iščekivanja i nade koji donosi samo novogodišnja noć.

Prijelaz u 2026. godinu nije samo promjena na kalendaru; to je prilika za novi početak, prazno platno na koje možemo projicirati svoje najsmjelije vizije. Dok se kazaljke sata približavaju ponoći, energija je gotovo opipljiva.

Astrološki gledano, ova noć je posebna. Mjesec u zaigranim Blizancima potiče nas na druženje, smijeh i spontane proslave, no ispod te lepršave površine događaju se dublje kozmičke promjene koje će za četiri znaka Zodijaka označiti trenutak u kojem se želje ne samo zamišljaju, već i počinju ostvarivati.

Planet obilja, sreće i ekspanzije, Jupiter, započinje svoj tranzit koji će obilježiti cijelu godinu, a njegova magija bit će najsnažnije osjetna upravo u ponoć za odabrane sretnike. Ako pripadate jednom od ova četiri horoskopska znaka, pripremite svoju najvažniju želju - zvijezde su spremne poslušati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ovan: Iskra strasti koja pokreće godinu iz snova

Ovnovi, poznati po svojoj nezaustavljivoj energiji, ulaze u novogodišnju noć kao pravi društveni leptiri. Energija Mjeseca u Blizancima potaknut će vas da budete u pokretu, okruženi prijateljima i otvorenog srca za nova poznanstva.

Nemojte se iznenaditi ako vas ponoć zatekne u razgovoru s potpunim strancem ili ako onaj dugo očekivani poljubac stigne s potpuno neočekivane strane. Upravo ta spontana iskra bit će okidač za ono što vam 2026. donosi.

Vaša ponoćna želja bit će usmjerena na više radosti, strasti i kreativnog izražavanja, a svemir je spreman isporučiti. Već od sredine godine, ulaskom Jupitera u Lava, vaše peto polje romantike, zabave i kreativnosti, osjetit ćete nalet zaigrane i spontane energije kakvu niste doživjeli godinama.

Trenutak u ponoć nije samo prolazni flert; to je obećanje godine u kojoj ćete se ponovno zaljubiti u život, a možda i u nekog posebnog. Zaboravite na brige i prepustite se - vaša želja za uzbuđenjem upravo je uslišena.

Foto: Shutterstock

Rak: Ponoćni mir kao potvrda unutarnje snage

Za osjetljive rakove, doček Nove godine mogao bi imati nešto mirniji, introspektivniji ton. Dok će drugi juriti po prepunim trgovima, vi ćete vjerojatno pronaći najveće zadovoljstvo u krugu najbližih prijatelja, prisjećajući se najljepših trenutaka iz 2025. i tiho otpuštajući sve što vas je opterećivalo.

Vaša ponoćna želja neće biti glasna, već duboka i iskrena - želja za samopouzdanjem, sigurnošću i osobnim rastom. I upravo to će biti vaš najveći dar u 2026. godini. Jupiter, planet sreće, boravi u vašem znaku sve do tridesetog lipnja, dajući vam vjetar u leđa da se zauzmete za sebe i ostvarite sve ono o čemu ste sanjali.

Prvih nekoliko mjeseci godine iskoristit ćete za unutarnji rad, a onda, od proljeća, bit ćete spremni zakoračiti u središte pozornosti. Onaj osjećaj mira i vjere u sebe koji ćete osjetiti točno u ponoć bit će temelj za godinu u kojoj postajete magnet za blagoslove. Vjerujete u sebe, a sada i svemir vjeruje u vas.

Lav: U središtu pozornosti, gdje i pripadate

Kao i uvijek, lavovi će novogodišnju noć provesti tamo gdje im je i mjesto - u centru pažnje. Bilo da se radi o glamuroznoj zabavi ili velikom dočeku na otvorenom, vaša karizma će sjati jače od novogodišnjeg vatrometa.

Okruženi svitom obožavatelja, podići ćete čašu točno u ponoć, a vaša će želja biti velika, smjela i beskompromisna: želite uspjeh, priznanje i život ispunjen do krajnjih granica.

Zvijezde su se posložile kako bi vam to i omogućile. Iako prava eksplozija sreće stiže tridesetog lipnja, kada Jupiter ulazi upravo u vaš znak po prvi put od 2014. godine, energiju te promjene osjetit ćete već u novogodišnjoj noći.

Osjećat ćete se nepobjedivo, ispunjeni optimizmom i sigurnošću da možete pretvoriti svaki san u stvarnost. Ponoćni trenutak za vas je svečano otvaranje pozornice na kojoj ćete u 2026. igrati glavnu ulogu. Uživajte u pljesku, zaslužili ste ga.

Foto: Shutterstock

Strijelac: Želja za avanturom koja postaje stvarnost

Strijelci, poznati kao vječni putnici i neustrašivi istraživači Zodijaka, ovu će novogodišnju noć možda dočekati u nešto mirnijem i intimnijem aranžmanu, daleko od buke i masovnih proslava.

Umjesto blještavila i gužve, privući će ih dublji smisao i autentičniji doživljaji. Možda će to biti romantična večera udvoje, ispunjena smijehom i nježnostima, ili pak dubok i inspirativan razgovor s osobom koja im budi intelektualnu znatiželju i otvara nove perspektive.

U tom mirnom okruženju, vaša će ponoćna želja biti iskren odraz vaše istinske prirode - snažna čežnja za širenjem vidika, za otkrivanjem novih horizonata, za uzbudljivim putovanjima koja obogaćuju duh i, iznad svega, za potpunim oslobađanjem od bilo kakve monotone svakodnevice koja sputava vaš slobodni duh.