U igru je ušao Uran, a to za brojne veze nipošto nije dobra vijest! Neki od vas bi trebali biti na oprezu

Mlad Mjesec u Djevici u kvadratu s Uranom iz Blizanaca nudi nagovještaj impulzivnog djelovanja, stresnih situacija i destruktivnih sklonosti.

Kada je Uran u igri, stare veze se raskidaju prije nego se ozbiljno razmisli što će se potom dogoditi. Dosta tog uništavanja je nepotrebno, ali je ubrzano neobuzdanim impulsima.

Potrebu za promjenom teško ćemo izražavati na miran i uravnotežen način.

Ovan

Pokušavate stvari napraviti u krivo vrijeme. Vaše misli su nemirne i u svemu tražite veze bilo da one postoje ili ne. Hvalisav, samoljubivi govor stvara vam smetnje u odnosima s drugim ljudima. Trebate biti oprezni u izražavanju vlastitih stavova i davanju savjeta.

Bik

Potrebu za širenjem horizonata možete doslovce izraziti kroz putovanja ili metaforično kroz učenje ili mentalni napredak. Trebate zauzdati sklonost nametanja vlastitih stavova i poticati toleranciju i prijateljstvo u kontaktima. Uživate u pričanju nevjerojatnih priča.

Blizanci

Susretljivi ste i skloni popuštanju. Razgovarate s drugima kako biste postigli dogovor. Želite se slagati s ljudima i osjećati ugodnu atmosferu. Imate izvrsnu moć zapažanja. Vaša misaona aktivnost je velika. Uvijek ste pošteni i izravni i zbog toga vas mnogi vole.

Rak

Nemate pravu sliku o sebi i ne znate kakav stav trebate usvojiti prema vanjskom svijetu. Vaši promjenjivi stavovi o sebi uzrokuju promjene ponašanja i time kod drugih izazivate zbunjenost. Proživljavate mnogo uspona i padova, kako vanjskih, tako i unutrašnjih.

Lav

Izrazito ste osjetljivi na emocionalne reakcije okoline i društva općenito. Živite na popularnosti koju osvojite. Potrebno vam je što više odobravanja. Drugi ljudi vas smatraju simpatičnim, prijateljskim i punim topline, čak i kad se ulagujete i glumite.

Djevica

Nešto u vama vodi vas s jedne nove stvari na drugu. U sebi imate vrlo malo sigurnosti i mira. Vaši osjećaji su napeti, reakcije oštre, sarkastične i razdražljive. Zbog manjka stabilnosti i ljubavi prema promjenama privlačite osobe koje su i same nestalne i nestabilne.

Vaga

Sposobni ste za dobre emocionalne odnose s drugim ljudima. Emocionalni život ne predstavlja vam nikakav problem, a okolina ne predstavlja prijetnju vašem osjećaju sigurnosti. Zabrinuti ste za one oko sebe, spremni ste im pomoći i brinuti se za njih.

Škorpion

Svijet i sve što vam nije dovoljno poznato doživljavate kao zabrinjavajuću prijetnju vašoj sigurnosti, pa ne reagirate uravnoteženo i teško kontaktirate s drugima. Osjećate se povrijeđeno, povlačite se u sebe, ne dobivate simpatije, a to je posljednje što želite.

Strijelac

Emocionalno možete biti izuzetno napeti i osjećati se neugodno bez da znate zašto. Težite ne vjerovati vlastitim osjećajima: ne možete identificirati nijedan unutarnji razlog vlastite nesigurnosti, pa ih tražite izvan sebe samih, i to ponajprije u onima koje volite.

Jarac

Kadgod tražite sigurnost, imate bolan osjećaj nesigurnosti. Sve vrste potisnutih sadržaja utječu na vaše zdravlje, a to je vrlo uznemirujuće. U emocionalnim se kontaktima ni s kim ne slažete lako. Ljude možete povrijediti beskrajnim zahtjevima.

Vodenjak

Nastojite nepokolebljivo zadržati kontrolu nad situacijom. Osjećate sigurnost samo onda kad znate da vi zapovijedate. Kadgod osjećate da nemate kontrolu možete se žestoko boriti protiv osobe s kojom ste u vezi, ili čekati šansu da ponovo zgrabite kormilo.

Ribe

U čežnji za sigurnošću možete se previše žrtvovati. Možete krivo protumačiti osjećaje drugih ljudi i ne reagirati kako treba. Često se morate otrežnjavati zbog raznih zaluđenosti jer sve zamišljate puno ljepšim nego što jest, kao da je dio svijeta iz bajke.