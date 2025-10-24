Slobodne pripadnice jednog zračnog znaka ovih će se dana na svašta dati nagovoriti

Sunce u Škorpionu u kvadratu s Plutonom iz Vodenjaka moćna je planetarna konfiguracija koja iznosi na svjetlo dana potisnute ili skrivene sadržaje uma. Uznemiruju nas strahovi i fobije i povod su različitom prinudnom ponašanju i neurotičnim simptomima.

Očekujemo previše od drugih da ne spominjemo od samih sebe, pa to stvara žestoke situacije. Forsiramo otvorene sukobe kako bi imali osjećaj da se hvatamo u koštac sa svime što nas muči.

Ovan

Nagli ste, emocionalno zahtjevni i nasrtljivi. Povremeno patite od blokade djelovanja, kao da vas nešto zaustavi upravo u trenutku kad bi se trebali najviše kretati. Muškarce rođene u znaku Ovna privlače starije žene. Ovčice posjeduju snažnu mušku energiju.

Bik

Vaši su apetiti ogromni. Tko vas želi zadržati u svom životu, mora naučiti udovoljavati vam. Zaljubljivi ste i kad vas preplave strastveni osjećaji otvoreno ih pokažete. Fizičko vježbanje neophodno vam je za kanaliziranje barem dijela energije koju posjedujete.

Blizanci

Potrebno vam je više motiviranja i od partnera očekujete da bude zanimljiv i intelektualno poticajan. Blizanke su lijepe i koketne i teško im je ostati u jednoj vezi. Nervozna energija, podložnost stresu i napetosti zahtijevaju uravnoteženije življenje.

Rak

Na planu partnerstva ste konzervativni i nesigurniji nego što bi se moglo zaključiti po vašem ponašanju. Vrlo visoki kriteriji tjeraju vas na pretjerano izabiranje i preispitivanje partnerovih osobina. Učite svoje najvažnije lekcije: diplomaciju, suradnju, kompromis.

Lav

Posjedujete snažne osjećaje, ali često promjenjive bez vidljivog razloga. Iako možda pretjerujete s interesima i gubite se u manje važnim stvarima, zanimljivi ste i privlačni suprotnom spolu. Vješti ste u zavođenju. Znate kako uspostaviti prvi ljubavni kontakt.

Djevica

Netko vas može osvojiti samo pameću, ozbiljnošću i originalnošću. Sve što je unutar prosjeka ili uobičajenog, na vas neće djelovati. Muškarci djevice skloni su naslanjanju na svoje partnerice ili spašavanju od njih, kad stvari krenu loše. Ženske djevice su jake i samostalne.

Vaga

Ostati svoj, a biti u kvalitetnoj vezi, ono je što će usrećiti neke od vas, ali većina vas se za to itekako treba pomučiti. Možete postići uspjeh u nekoj od umjetnosti. Slobodne ženske vage spremne su iskusiti razne ljubavne mogućnosti koje im se ovih dana nude.

Škorpion

Hrabri ste i odani, ponosni i skloni ostaviti dojam na druge. U tome obično i uspijevate jer ste privlačni i ekstravagantni, a vaš naglašeni ego još dobiva na važnosti uspješnošću na poslu. Težnja osobnoj moći nije vam samo urođena, ona je i vaša osobna zadaća.

Strijelac

Posjedujete upornost i snagu ostvarivanja ambicija. Strastveno i posesivno pristupate ljubavi. Muškarci Strijelci od svojih partnerica traže potpunu posvećenost, a i sami se tako odnose prema njima. Za vaš osobni i egzistencijalni razvoj djeca su izuzetno važna.

Jarac

Ozbiljno shvaćate ljubav, ali znate u njoj i uživati. Privlači vas luksuzan život i vaši su materijalni ciljevi vrlo visoki. Imate jak seksualni nagon i ako su fizički aspekti odnosa s partnerom ili s partnericom zadovoljavajući, nastojite dugo ostati u vezi.

Vodenjak

Osjećate potrebu za raznovrsnim životnim iskustvima, posebno u ljubavnim odnosima. Samodovoljni Vodenjaci nailaze na velike teškoće u uspostavljanju trajnih ljubavnih veza. Posjedujete izrazitu fizičku privlačnost, magnetični ste i seksualno neodoljivi.

Ribe

Nježni ste i suosjećajni. Ljubav i razumijevanje vaša su osnovna hrana i njome nastojite hraniti i druge. Nosite u sebi kompleks nevoljenja. Kao da vas je netko uvjerio u to da ne zaslužujete ljubav pa se stalno borite između potrebe za njom i straha od odbijanja.