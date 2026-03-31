Ružičasti pun Mjesec donosi kaos, a obrušit će se na ova četiri znaka: Nema što ih neće snaći

Početak travnja donosi nam moćan nebeski događaj. U ranim jutarnjim satima u četvrtak, 2. travnja, na nebu će zasjati pun Mjesec, poznat i kao Ružičasti Mjesec.

Iako neće doslovno promijeniti boju, ovaj tradicionalni naziv nosi simboliku prvog proljetnog uštapa, nazvanog prema cvjetanju ružičastog divljeg cvijeća u Sjevernoj Americi.

Ovaj pun Mjesec događa se u zračnom znaku Vage, stavljajući u središte pozornosti teme odnosa, ravnoteže, pravde i diplomacije.

Budući da se Sunce nalazi u suprotnom, vatrenom znaku Ovna, stvara se snažna napetost između individualnih potreba ("ja") i potreba drugih ("mi").

Ova kozmička kulminacija nudi priliku da otpustimo stare obrasce, navike i odnose koji nas više ne podržavaju te da uspostavimo novi, zdraviji balans u životu.

Kozmička vaga pravde i potraga za mirom

Energija punog Mjeseca u Vagi poziva nas na preispitivanje svih naših partnerstava, od onih ljubavnih i obiteljskih do poslovnih. Vaga, kojom vlada planet ljubavi i ljepote Venera, teži harmoniji i poštenju.

Stoga će idući tjedni biti idealni za rješavanje sukoba, raščišćavanje nesporazuma i vraćanje ravnoteže tamo gdje je narušena. Ipak, cilj nije guranje problema pod tepih radi prividnog mira, već iskreno sagledavanje gdje postoji istinska uzajamnost, a gdje su kompromisi postali jednostrani.

Srećom, situaciju olakšava položaj Venere, koja se u vrijeme ovog punog Mjeseca nalazi u svom sjedištu, u znaku Bika. To donosi prizemljenu, stabilnu i senzualnu energiju koja pomaže u rješavanju napetosti na praktičan i konstruktivan način. Umjesto drame, poticat će se strpljivi razgovori i traženje trajnih rješenja.

Ovaj astrološki utjecaj podsjeća nas da prava ravnoteža počinje iznutra i da vanjski sklad možemo postići tek kad smo u miru sami sa sobom.

Četiri znaka na astrološkom raskrižju

Iako će svi osjetiti snažnu energiju ovog uštapa, četiri kardinalna znaka naći će se u epicentru zbivanja. Njihovi ključni životni sektori bit će izravno aktivirani, donoseći važne spoznaje, odluke i prekretnice.

Vaga: Vrijeme za osobnu istinu

Budući da se pun Mjesec događa u vašem znaku, njegov utjecaj bit će iznimno osoban i transformativan. Očekujte snažan emocionalni vrhunac i trenutke duboke jasnoće.

Ovo je vaše vrijeme za redefiniranje vlastitog identiteta unutar veza i partnerstava. Astrolozi ističu da ćete se suočiti s pitanjem gdje ste previše kompromitirali sebe kako biste udovoljili drugima ili održali mir.

Sada je prilika da svoje potrebe stavite na prvo mjesto i postavite temelje za autentičnije odnose.

Ovan: Odnosi na prekretnici

Za ovnove, ovaj pun Mjesec obasjava polje partnerstva, stavljajući u fokus vaše najvažnije veze. Može doći do kulminacije u ljubavnom ili poslovnom odnosu, što će rezultirati ili dubljim povezivanjem i predanošću ili konačnim prekidom onoga što više ne funkcionira.

Energija Vage uči vas strpljenju i važnosti uvažavanja tuđe perspektive. Vaš prirodni nagon za neovisnošću bit će na testu, a ključ uspjeha leži u pronalaženju balansa između vlastitih ciljeva i potreba vašeg partnera.

Rak: Fokus na domu i obitelji

Vaš privatni život, dom i obitelj dolaze pod svjetla reflektora. Pun Mjesec aktivira vaše najintimnije polje, donoseći moguće važne događaje vezane uz stambeno pitanje, selidbu ili odnose s roditeljima.

Emocije će biti pojačane, a dugo tinjajući obiteljski problemi mogli bi isplivati na površinu kako bi se konačno riješili. Ovo je idealno vrijeme za osvježavanje životnog prostora i stvaranje okruženja koje vas istinski hrani i pruža osjećaj sigurnosti.

Jarac: Karijera pod svjetlima reflektora

Utjecaj punog Mjeseca najviše ćete osjetiti na polju karijere, statusa i javnog imidža. Ovo je trenutak za javno priznanje, završetak važnog profesionalnog projekta ili donošenje ključnih odluka o svom životnom smjeru.

Možda ćete shvatiti da je vrijeme za promjenu posla ili preuzimanje veće odgovornosti. Glavni izazov bit će usklađivanje rastućih ambicija na poslu s obvezama i potrebama vašeg privatnog života.