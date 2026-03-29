VENERA U BIKU /

Počinje najromantičnije razdoblje proljeća: Ova četiri znaka bit će na vrhuncu sreće
Foto: ChatGPT

Ulazak Venere u Bika 30. ožujka donosi smirenje, stabilnost i snažan ljubavni procvat koji će posebno osjetiti četiri horoskopska znaka

29.3.2026.
18:48
Antonela Ištvan
Nakon tjedana ispunjenih strastvenim usponima, padovima i ponešto drame, kozmos nam priprema promjenu ritma koja će donijeti olakšanje mnogim srcima.

Planet ljubavi, ljepote i vrijednosti, Venera, 30. ožujka napušta impulzivnog Ovna i ulazi u svoj dom - senzualni i stabilni znak Bika, gdje će ostati sve do 24. travnja.

Ovaj tranzit označava početak razdoblja u kojem se ljubav gradi polako, odnosi postaju čvršći, a fokus se s prolaznih avantura premješta na stvaranje nečeg trajnog i sigurnog.

Što donosi Venera u svom sjedištu?

Kada se Venera nalazi u Biku, ona je u svom sjedištu, što znači da je njezina energija najsnažnija i najskladnija. Umjesto agresivnog lova na ljubav, kakav je poticao boravak u Ovnu, sada na scenu stupaju strpljenje, odanost i uživanje u svim osjetilima.

Ovaj period poziva na usporavanje i prepuštanje jednostavnim životnim zadovoljstvima. Venera u Biku donosi energiju koja cijeni sigurnost, a ljubav se pokazuje kroz konkretna djela i male znakove pažnje, a ne samo velikim riječima.

Ovo je vrijeme kada se odnosi mogu produbiti i stabilizirati. Parovi će pronalaziti radost u zajedničkim ritualima, bilo da se radi o jutarnjoj kavi ili planiranju budućnosti. Privlačnost se neće temeljiti na drami, već na osjećaju ugode i pouzdanosti.

Ukratko, tražit ćemo partnere koji nam pružaju osjećaj doma i mira. Dok će neki znakovi osjetiti tek blagi pomak prema mirnijim vodama, četiri horoskopska znaka doživjet će pravi ljubavni procvat.

Bik

Nije iznenađenje da će bikovi biti glavne zvijezde ovog tranzita. S Venerom u vašoj prvoj kući osobnosti, vaša prirodna karizma i privlačnost bit će na vrhuncu.

Postajete magnet za druge, privlačeći poglede i prilike bez imalo truda. Ovo je idealno vrijeme da se posvetite sebi, uložite u svoj izgled i dopustite si da zablistate.

Vaše samopouzdanje će rasti, a s njim i sposobnost da privučete partnera koji cijeni vaše istinske vrijednosti. Ako ste u vezi, očekujte razdoblje sklada i dublje povezanosti. Vaša će prisutnost partneru donositi osjećaj mira i sigurnosti.

Škorpion

Za škorpione, Venera donosi blagoslove u polje partnerstva, jer ulazi u vašu sedmu kuću odnosa i braka. Ovo je jedan od najboljih astroloških perioda u godini za sve oblike partnerstva.

Fokus se premješta s "ja" na "mi", a vi ćete osjetiti snažnu potrebu za skladom i balansom. Slobodni škorpioni mogli bi upoznati osobu koja je spremna za ozbiljnu i stabilnu vezu, dok će oni zauzeti rješavati stare nesuglasice i produbljivati intimnost.

Umjesto intenzivnih igara moći, sada ćete cijeniti pouzdanost i dosljednost. Dopustite ljubavi da bude jednostavna i uživajte u njoj.

Jarac

Kao zemljani znak, Jarac od Venere u Biku prima izuzetno skladan i podržavajući utjecaj. Planet ljubavi ulazi u vašu petu kuću romantike, zabave, kreativnosti i strasti.

Za vas, koji ste često usmjereni na posao i obaveze, ovo je poziv na opuštanje i igru. Otvorit će se brojne prilike za flert, izlaske i romantična iznenađenja.

Osjetit ćete potrebu da se prepustite užicima i pokažete svoju nježniju, zaigraniju stranu. Ovo je savršeno vrijeme da oživite strast u postojećoj vezi ili da, ako ste slobodni, privučete nekoga tko će u vaš život unijeti radost i lakoću.

Rak

Rakovima Venera osvjetljava jedanaestu kuću prijateljstva, društvenih krugova i nada. Ljubav bi za vas mogla procvjetati na najneočekivanijim mjestima - unutar kruga prijatelja ili na nekom društvenom događanju.

Moguće je da će se platonski odnos pretvoriti u nešto više ili da ćete preko poznanika upoznati nekoga posebnog. Ova energija potiče stvaranje veza koje se temelje na zajedničkim vrijednostima i vizijama za budućnost.

Osjećat ćete se podržano od strane okoline, što će vam dati samopouzdanje da se otvorite za nove ljubavne prilike.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
