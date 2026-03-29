Počinje najromantičnije razdoblje proljeća: Ova četiri znaka bit će na vrhuncu sreće

Nakon tjedana ispunjenih strastvenim usponima, padovima i ponešto drame, kozmos nam priprema promjenu ritma koja će donijeti olakšanje mnogim srcima.

Planet ljubavi, ljepote i vrijednosti, Venera, 30. ožujka napušta impulzivnog Ovna i ulazi u svoj dom - senzualni i stabilni znak Bika, gdje će ostati sve do 24. travnja.

Ovaj tranzit označava početak razdoblja u kojem se ljubav gradi polako, odnosi postaju čvršći, a fokus se s prolaznih avantura premješta na stvaranje nečeg trajnog i sigurnog.

Što donosi Venera u svom sjedištu?

Kada se Venera nalazi u Biku, ona je u svom sjedištu, što znači da je njezina energija najsnažnija i najskladnija. Umjesto agresivnog lova na ljubav, kakav je poticao boravak u Ovnu, sada na scenu stupaju strpljenje, odanost i uživanje u svim osjetilima.

Ovaj period poziva na usporavanje i prepuštanje jednostavnim životnim zadovoljstvima. Venera u Biku donosi energiju koja cijeni sigurnost, a ljubav se pokazuje kroz konkretna djela i male znakove pažnje, a ne samo velikim riječima.

Ovo je vrijeme kada se odnosi mogu produbiti i stabilizirati. Parovi će pronalaziti radost u zajedničkim ritualima, bilo da se radi o jutarnjoj kavi ili planiranju budućnosti. Privlačnost se neće temeljiti na drami, već na osjećaju ugode i pouzdanosti.

Ukratko, tražit ćemo partnere koji nam pružaju osjećaj doma i mira. Dok će neki znakovi osjetiti tek blagi pomak prema mirnijim vodama, četiri horoskopska znaka doživjet će pravi ljubavni procvat.

Bik

Nije iznenađenje da će bikovi biti glavne zvijezde ovog tranzita. S Venerom u vašoj prvoj kući osobnosti, vaša prirodna karizma i privlačnost bit će na vrhuncu.

Postajete magnet za druge, privlačeći poglede i prilike bez imalo truda. Ovo je idealno vrijeme da se posvetite sebi, uložite u svoj izgled i dopustite si da zablistate.

Vaše samopouzdanje će rasti, a s njim i sposobnost da privučete partnera koji cijeni vaše istinske vrijednosti. Ako ste u vezi, očekujte razdoblje sklada i dublje povezanosti. Vaša će prisutnost partneru donositi osjećaj mira i sigurnosti.

Škorpion

Za škorpione, Venera donosi blagoslove u polje partnerstva, jer ulazi u vašu sedmu kuću odnosa i braka. Ovo je jedan od najboljih astroloških perioda u godini za sve oblike partnerstva.

Fokus se premješta s "ja" na "mi", a vi ćete osjetiti snažnu potrebu za skladom i balansom. Slobodni škorpioni mogli bi upoznati osobu koja je spremna za ozbiljnu i stabilnu vezu, dok će oni zauzeti rješavati stare nesuglasice i produbljivati intimnost.

Umjesto intenzivnih igara moći, sada ćete cijeniti pouzdanost i dosljednost. Dopustite ljubavi da bude jednostavna i uživajte u njoj.

Jarac

Kao zemljani znak, Jarac od Venere u Biku prima izuzetno skladan i podržavajući utjecaj. Planet ljubavi ulazi u vašu petu kuću romantike, zabave, kreativnosti i strasti.

Za vas, koji ste često usmjereni na posao i obaveze, ovo je poziv na opuštanje i igru. Otvorit će se brojne prilike za flert, izlaske i romantična iznenađenja.

Osjetit ćete potrebu da se prepustite užicima i pokažete svoju nježniju, zaigraniju stranu. Ovo je savršeno vrijeme da oživite strast u postojećoj vezi ili da, ako ste slobodni, privučete nekoga tko će u vaš život unijeti radost i lakoću.

Rak

Rakovima Venera osvjetljava jedanaestu kuću prijateljstva, društvenih krugova i nada. Ljubav bi za vas mogla procvjetati na najneočekivanijim mjestima - unutar kruga prijatelja ili na nekom društvenom događanju.

Moguće je da će se platonski odnos pretvoriti u nešto više ili da ćete preko poznanika upoznati nekoga posebnog. Ova energija potiče stvaranje veza koje se temelje na zajedničkim vrijednostima i vizijama za budućnost.

Osjećat ćete se podržano od strane okoline, što će vam dati samopouzdanje da se otvorite za nove ljubavne prilike.