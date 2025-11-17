Retrogradni Merkur donosi povratak bivšima: Najveće šanse za to imaju ova četiri znaka

Posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini je stigao, te sa sobom donio vrtlog nostalgije, nesporazuma i neočekivanih povrataka.

Od 9. do 29. studenog, planet komunikacije, putovanja i tehnologije prividno se kreće unatrag, što utječe na naš svakodnevni život. Iako je započeo u vatrenom Strijelcu, 18. studenog Merkur se vraća u duboki i emotivni znak škorpiona, čime će pojačati intenzitet osjećaja i izvlačeći na površinu tajne i neriješene odnose.

Tijekom ovog razdoblja, zrak kao da postane teži, tehnologija otkazuje poslušnost, a poruka od bivšeg partnera može se pojaviti na zaslonu mobitela baš kada ste pomislili da je ta priča završena. Astrolozi i psiholozi slažu se da ovo nije slučajnost. Retrogradni Merkur potiče nas na preispitivanje, reviziju i ponovno povezivanje s prošlošću.

To je kozmička prilika da riješimo ono što je ostalo nedorečeno, a za neke horoskopske znakove to znači direktno suočavanje s duhovima prošlih ljubavi.

Zašto se bivši vraćaju tijekom retrogradnog Merkura?

Osim astrološkog objašnjenja koje se oslanja na simboliku planeta, postoje i duboki psihološki razlozi zašto se tijekom ovog tranzita osjećamo progonjeni poviješću. Retrogradni Merkur djeluje kao okidač za nostalgiju.

Možda ćete slučajno naići na staru fotografiju, čuti pjesmu koja vas podsjeća na određenu osobu ili sanjati živopisne snove o prošlim vremenima. Taj osjećaj, gotovo nadnaravan, stvara plodno tlo za ponovno uspostavljanje kontakta.

Kada Merkur prolazi kroz škorpiona, znaka koji vlada tajnama, intimom i transformacijom, energija postaje još snažnija. Ovo razdoblje izvlači na vidjelo skrivene istine i nedovršene poslove. To nije nužno poziv na obnovu veze, već prilika za iscjeljenje i konačno zatvaranje poglavlja.

Možda je to teški razgovor koji ste dugo izbjegavali ili prijeko potrebno objašnjenje koje će vam pomoći da krenete dalje. Kako piše Cosmopolitan, bivši s kojim ste se igrali mačke i miša na društvenim mrežama pokušat će ponovno pokrenuti priču, čak i ako ste vi već nastavili sa životom.

Četiri znaka na udaru prošlosti

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, četiri horoskopska znaka bit će posebno pogođena temom povratka bivših partnera i preispitivanja starih odnosa.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Za Bikove, ovaj retrogradni Merkur stavlja fokus na partnerstva i zajedničke resurse, tako što će ih potaknuti da se suoče s duboko ukorijenjenim obrascima.

Stari problemi u vezama, poput tvrdoglavosti, otpora promjenama, posesivnosti ili izbjegavanja komunikacije, mogli bi ponovno isplivati na površinu, tako što će tražiti konačno rješenje i iscjeljenje.

Često se radi o neriješenim pitanjima vezanim uz financijsku kontrolu, materijalizam ili strah od ranjivosti, koji su se možda godinama taložili. Moguće je da će se pojaviti bivši ljubavnik, no njegov povratak ne mora nužno značiti želju za pomirenjem.

Vjerojatnije je da on donosi važnu lekciju o zatvaranju poglavlja, rješavanju starih financijskih dugova i obveza, ili pak o potrebi da se konačno otpusti prošlost.

Ovo je idealno vrijeme da razjasnite granice, riješite stare sukobe i vratite vrijedne veze na zdrave temelje, bilo da se radi o ljubavnim ili poslovnim partnerima.

Ključno je usvojiti direktnu i iskrenu komunikaciju, njegovati strpljenje i mirnoću te aktivno i empatično slušati. Otvorenost je vaš zadatak, čak i kada je teška, jer samo tako možete stvoriti siguran prostor za ranjivost i pronaći praktična rješenja koja će ojačati vaše odnose.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Za izrazito emotivne rakove, ovaj period retrogradnog Merkura bit će izuzetno intenzivan, tako što duboko prodiru u njihovu osjetljivu prirodu i potičući snažne unutarnje procese. Reflektori su upereni izravno u vaše srce, a povratak bivšeg partnera - bilo kroz izravnu poruku, telefonski poziv, neočekivani susret ili čak putem zajedničkih prijatelja, mogao bi probuditi čitav spektar osjećaja za koje ste mislili da su zauvijek pokopani.

Od zbunjenosti i nervoze, preko nade i uzbuđenja, pa sve do povrijeđenosti, ljutnje ili tuge, emocionalni odgovori mogu biti intenzivni i složeni. Cilj ovog kozmičkog utjecaja nije ponavljanje starih drama ili vraćanje na toksične obrasce, već prepoznavanje duboke rane koja možda još uvijek nije zacijelila ili pak ponovno otkrivanje stvarne strasti i autentičnosti koja je nekada postojala u toj vezi.

Astrolozi stoga savjetuju da se prepustite kreativnosti i radostima koje ste možda zapostavili, jer one služe kao moćni alati za iscjeljenje. To može uključivati vizualne umjetnosti poput slikanja ili crtanja, pisanje dnevnika ili poezije, ples, učenje novog instrumenta, boravak u prirodi, planinarenje, volontiranje ili jednostavno ponovno povezivanje s prijateljima i obitelji.

Slijedite svoje srce - ono je spremno iscijeliti dio svoje prošlosti, osloboditi se emocionalnog tereta i pružiti vam priliku da shvatite što vam je uistinu potrebno za istinsku emocionalnu ispunjenost i unutarnji mir.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Vage će se tijekom ovog razdoblja, obilježenog retrogradnim Merkurom, suočiti s pojačanim izazovima u sferi komunikacije, što je uobičajena pojava kada planet zadužen za razmjenu informacija prividno usporava. To bi se moglo manifestirati kroz učestale nesporazume s partnerima, bilo da se radi o romantičnim vezama gdje se riječi lako pogrešno interpretiraju, ili o poslovnim odnosima gdje dogovori postaju nejasni.

Energija ovog tranzita otvara vrata prošlosti, pa je vrlo vjerojatno da će vam se javiti bivši partner, možda putem poruke, poziva ili neočekivanog susreta, što će vas potaknuti na duboko preispitivanje. Istovremeno, mogli biste iznenada sagledati svoju trenutnu vezu iz potpuno drugačije, možda kritičnije, ali i pročišćenije perspektive, uočavajući detalje koje ste ranije zanemarivali.

Ovaj kozmički utjecaj snažno vas poziva da preispitate svoje osobne standarde, granice i vlastitu vrijednost unutar svih odnosa. Postavite si iskreno pitanje: Je li nešto što ste prije željeli, što ste smatrali važnim ili što ste tolerirali, i dalje relevantno i u skladu s vašim sadašnjim ja?

Ovo nije samo pitanje ljubavi i partnerskih odnosa, već duboko zadiranje u vaše samopoštovanje i ono što smatrate da zaslužujete.

Stoga, prije nego što donesete bilo kakvu značajnu odluku, bilo da se radi o prekidu, pomirenju ili promjeni smjera, dobro razmislite je li ona u potpunosti usklađena s vašim temeljnim uvjerenjima, autentičnim željama i dugoročnim blagostanjem.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Vaši odnosi su u središtu pozornosti, jarčevi, tijekom ovog intenzivnog retrogradnog Merkura. Moguće je da će se ponovno pojaviti stari prijatelji i poznanici, bilo kroz neočekivane poruke na društvenim mrežama, slučajne susrete ili čak pozive na okupljanja, što će vas potaknuti na duboko preispitivanje.

Ova ponovna pojavljivanja služe kao katalizator za razmišljanje o tome zašto su neka prijateljstva opstala i zadržala svoju vitalnost, dok su druga postupno izblijedjela i nestala.

Primjerice, s nekima ćete osjetiti trenutnu lakoću i prirodan tijek razgovora, kao da vrijeme nije ni prošlo, dok će s drugima komunikacija biti usiljena, tako što će otkriti da je veza bila više proizvod zajedničkih okolnosti nego istinske dubine. Iako se primarni fokus može činiti na prijateljstvu, ova energija se lako prelijeva i na romantične veze iz prošlosti, donoseći ih ponovno u vašu svijest.

Ovo je ključna prilika da razlučite koje su veze bile čvrsto utemeljene na dubokoj emocionalnoj povezanosti, uzajamnom ulaganju i zajedničkim vrijednostima, a koje su bile samo stvar praktičnosti, temeljene na blizini, popunjavanju praznine ili vanjskim okolnostima.

Ne radi se o izolaciji ili odbacivanju prošlosti, već o prepoznavanju i njegovanju onih odnosa, bilo prijateljskih ili romantičnih, koji istinski hrane vašu dušu, donose vam ispunjenje i doprinose vašem autentičnom ja.