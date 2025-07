Ovog mjeseca vlada retrogradno ludilo: Saturn, Neptun i Merkur posebno će uznemiriti ove znakove

Srpanj će biti jedan od astrološki najintenzivnijih mjeseci u godini, tako što će donijeti kozmičku oluju koja će nas sve pozvati na duboku introspekciju. Tri ključna planeta - Saturn, Neptun i Merkur - započet će svoje retrogradno kretanje, čime će stvoriti snažnu energiju koja nas tjera da usporimo, preispitamo svoje puteve i ponovno se povežemo sa svojom istinskom svrhom.

Iako retrogradni ciklusi često imaju lošu reputaciju i povezuju se s kaosom i preprekama, oni zapravo predstavljaju dragocjenu priliku za iscjeljenje i preusmjeravanje.

Energija se okreće prema unutra, otvarajući vrata za reviziju, refleksiju i otpuštanje svega što nam više ne služi. Dok će svi osjetiti ove kozmičke pomake, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru promjena.

Kozmička oluja: Što donosi trostruka retrogradnost?

Kada se planet kreće retrogradno, s naše točke gledišta na Zemlji čini se kao da se kreće unatrag. Astrološki, to znači da se energija tog planeta okreće prema unutra, tako što nas poziva da se pozabavimo unutarnjim svijetom umjesto vanjskim djelovanjem.

U srpnju ćemo imati tri takva moćna poziva na introspekciju.

Retrogradni Neptun u Ovnu (od 4. srpnja do 9. prosinca) Neptun, planet snova, duhovnosti, iluzija i intuicije, kreće retrogradno i traži od nas da razlučimo između autentičnih vizija duše i fantazija koje služe kao bijeg od stvarnosti.

Ovo je vrijeme da se zapitate: "Koji su moji snovi uistinu moji, a koji su samo bijeg od neugodnih emocija?" Neptun nas potiče da se ponovno povežemo sa svojim duhovnim putem, bez potrebe za vanjskom potvrdom.

Retrogradni Saturn u Ovnu (od 13. srpnja do 27. studenog) Učitelj karme i discipline, Saturn, vlada strukturom, odgovornošću i granicama. Njegova retrogradnost u Ovnu poziva nas da preispitamo svoje obveze i prioritete.

Saturn postavlja ključno pitanje: "Na što trošim svoju energiju i gdje se rasipam?" Ovo je prilika da otpustite obveze koje vas iscrpljuju i ponovno se posvetite projektima koji su uistinu važni za vaš rast.

Saturn će se 31. kolovoza vratiti u Ribe, potičući nas da disciplinu koju smo razvili primijenimo na svoj duhovni i emocionalni život.

Retrogradni Merkur u Lavu (od 17. srpnja do 11. kolovoza) Glasnik bogova, Merkur, upravlja komunikacijom, razmišljanjem i informacijama. Njegova retrogradnost u vatrenom Lavu skreće pozornost na naš unutarnji dijalog i način na koji izražavamo svoju istinu.

Ovo je razdoblje idealno za preispitivanje ograničavajućih uvjerenja i kreativnih projekata. Postavlja se pitanje: "Podržava li moj unutarnji glas moje vizije ili me sabotira zastarjelim obrascima razmišljanja?"

Sinergija ova tri retrogradna ciklusa stvara moćnu priliku za višedimenzionalni unutarnji rad. Neptun pomaže razjasniti snove, Saturn pomaže izgraditi stvarne temelje za njih, a Merkur pomaže reprogramirati um kako bi podržao oboje.

Foto: Ai

Vrijeme za pauzu i preispitivanje

Ovaj period nije vrijeme za forsiranje novih početaka, već za svetu pauzu. Kako navodi Girl and Her Moon, retrogradni ciklusi su "kozmička dozvola za zaustavljanje". To je dar refleksije koji omogućuje uvid, introspekciju koja donosi samosvijest i prostor potreban za integraciju svega što smo dosad naučili.

Odgađanja i prepreke nisu znak neuspjeha, već poziv da provjerite svoje temelje i osigurate da je ono što gradite utemeljeno na istini.

Prozor dvostruke retrogradnosti, kada su i Saturn i Merkur retrogradni (od 18. srpnja do 11. kolovoza), bit će posebno intenzivan. To je vrijeme za zatvaranje starih poglavlja i pripremu za održiviji put naprijed.

Ovan: Vrijeme za redefiniranje sebe

S retrogradnim Saturnom i Neptunom u vašem znaku, vi ste u samom središtu kozmičke transformacije. Ovo je za vas sveta rekalibracija identiteta, period dubokog preispitivanja i ponovnog otkrivanja sebe.

Saturn, planet strukture i discipline, tjera vas da temeljito preispitate temelje koje ste izgradili u svom životu. Ovo uključuje pregled vaših dugoročnih ciljeva, karijere, odnosa i osobnih uvjerenja.

Vrijeme je da se suočite s odgovornostima koje ste preuzeli i zapitate se služe li vam one još uvijek ili su postale teret koji vas ograničava.

Ova retrogradnost poziva vas da se oslobodite uloga koje guše vašu vitalnost. To mogu biti uloge koje ste preuzeli da biste udovoljili drugima, poput vječnog "da" čovjeka koji se iscrpljuje ispunjavajući tuđe zahtjeve, ili perfekcionista koji si postavlja nerealne standarde.

Možda ste zaglavili u ulozi žrtve, tako što ćete se osjećati nemoćno pred životnim izazovima, ili ste postali radoholičar, pa zanemarujete druge važne aspekte života.

Sada je vrijeme da vratite svoju moć svjesnim usmjeravanjem fokusa na ono što vas istinski ispunjava i osnažuje. Istovremeno, retrogradni Neptun, planet snova i intuicije, postavlja ključno pitanje: koji su vaši snovi autentični? Ovo je prilika da razlučite između istinskih želja vaše duše i iluzija koje ste možda stvorili kao obrambeni mehanizam.

Neptun vas poziva da se povežete sa svojom najdubljom intuicijom i duhovnom svrhom, tako što će odbaciti sve što nije u skladu s vašom istinskom prirodom.

Pripremite se za duboko, možda i izazovno, suočavanje sa samim sobom. Ovaj period može donijeti trenutke nesigurnosti i preispitivanja, ali to je nužan korak prema izgradnji života koji je uistinu odraz vaše suštine.

Kroz ovaj proces, imat ćete priliku otkriti skrivene aspekte sebe, osloboditi se ograničavajućih uvjerenja i postaviti temelje za autentičniji i ispunjeniji život.

Iako ovaj tranzit može biti intenzivan, on nudi rijetku priliku za duboku transformaciju. Iskoristite ovo vrijeme za introspekciju, meditaciju i kreativno izražavanje.

Budite strpljivi sa sobom dok navigirate kroz ove promjene i ne bojte se potražiti podršku kada vam je potrebna. Na kraju ovog ciklusa, možete izaći osnaženi, s jasnijom vizijom svog puta i dubljom povezanošću sa svojom istinskom prirodom.

Foto: Ai

Lav: Preispitivanje vlastitog sjaja

Retrogradni Merkur u vašem znaku stavlja snažan reflektor na vašu autentičnost, kreativnost i način na koji se izražavate. Ovo je jedinstvena prilika da temeljito revidirate kako komunicirate svoje potrebe, želje i granice, ne samo prema drugima, već i prema sebi.

Kao fiksni znak, poznati po svojoj postojanosti i snazi, osjetit ćete ovaj tranzit posebno intenzivno, potičući vas na duboku introspekciju.

Vaš unutarnji dijalog sada je pod povećalom kozmičke lupe - ovo je idealno vrijeme da prepoznate i preoblikujete ograničavajuće misli i uvjerenja u snažne, osnažujuće poruke koje će podupirati vašu istinsku prirodu. Obratite posebnu pozornost na samokritične misli ili strahove koji vas možda sprječavaju da potpuno zasjate. Zamijenite ih afirmacijama koje slave vašu jedinstvenost i potencijal.

Merkurova retrogradnost vas poziva da se vratite kreativnim projektima koji istinski izražavaju vaš autentični glas. Možda ste zanemarili neki umjetnički pothvat ili ideju koja vas je nekad inspirirala – sada je savršeno vrijeme da je ponovno otkrijete i udahnete joj novi život.

Ovo može biti sve od pisanja, slikanja, glazbe, do bilo kojeg oblika kreativnog izražavanja koji rezonira s vašom dušom. Važno je napomenuti da ovo nije vrijeme za vanjski sjaj i površno impresioniranje drugih. Umjesto toga, fokusirajte se na njegovanje svog unutarnjeg svjetla – one iskre autentičnosti i strasti koja vas čini jedinstvenim.

Ovo unutarnje svjetlo je vaš pravi izvor snage i karizme, i njegovanjem tog svjetla, prirodno ćete privući prilike i odnose koji su u skladu s vašom istinskom prirodom.

Koristite ovo razdoblje za duboko povezivanje sa sobom. Meditacija, vođenje dnevnika ili razgovori s bliskim prijateljima mogu vam pomoći da bolje razumijete svoje želje i potrebe.

Kako budete napredovali kroz ovaj tranzit, otkrit ćete nove slojeve samospoznaje koji će vas voditi naprijed s više jasnoće, samopouzdanja i autentičnosti nego ikad prije.

Blizanci: Revizija budućnosti i komunikacije

Kada vaš vladajući planet, Merkur, krene retrogradno, vi to uvijek osjetite snažnije od drugih znakova zodijaka. Ova kozmička plesna figura posebno snažno odjekuje u vašem unutarnjem svijetu, tako što će vas potaknuti vas na duboku introspekciju i preispitivanje.

Retrogradnost u vatrenom znaku Lava utječe na vašu treću kuću komunikacije, tako što će vam stvoriti plodno tlo za transformaciju ne samo načina na koji se izražavate, već i samih misaonih procesa koji oblikuju vašu stvarnost.

Ovo razdoblje vas poziva da zastanete i pažljivo osluhnete svoj unutarnji glas. Jeste li u posljednje vrijeme bili iskreni prema sebi? Ili ste možda, u želji da udovoljite drugima ili se uklopite u društvene norme, potisnuli svoje istinske želje i ambicije?

Sada je idealno vrijeme da preispitate ne samo ono što govorite drugima, već i narativ koji ponavljate sami sebi.

Ovo je ključno vrijeme za temeljitu reviziju vaših snova i ambicija. Zastanite i zapitajte se: Jesu li ciljevi kojima težite uistinu odraz vaših najdubljih želja ili su možda oblikovani vanjskim očekivanjima i društvenim pritiscima? Koliko su vaše ambicije autentičan izraz vašeg unutarnjeg bića, a koliko su rezultat potrebe za vanjskom validacijom ili straha od neuspjeha?

Ovo je vaša jedinstvena prilika da pročistite svoje ideje i vizije budućnosti. Koristite ovu energiju za duboko povezivanje sa svojim istinskim željama i strastima.

Možda ćete otkriti da neki ciljevi kojima ste dosad težili više ne rezoniraju s vašom evolvirajućom biti. To je sasvim u redu, ovo je vrijeme za otpuštanje svega što više ne služi vašem najvišem dobru.

Fokusirajte se na izgradnju budućnosti koja je utemeljena na čvrstim temeljima vaše osobne istine, a ne na prolaznim trendovima ili očekivanjima drugih.

Ovo može uključivati preispitivanje vaših komunikacijskih obrazaca, kako u osobnim odnosima tako i u profesionalnoj sferi. Jeste li dosad možda previše prilagođavali svoj glas da biste se uklopili? Sada je vrijeme da pronađete i osnažite svoj autentični izraz.

Budite spremni na to da ovaj proces može biti izazovan. Možda ćete se suočiti s neugodnim istinama ili otkriti aspekte sebe koje ste dugo ignorirali. No, znajte da je ovo nužan korak prema stvaranju života koji je istinski odraz vaše suštine.

Kroz ovu introspekciju i pročišćavanje, postavit ćete temelje za budućnost koja nije samo uspješna, već i duboko ispunjavajuća.

Foto: Ai

Jarac: Provjera temelja i unutarnje strukture

Retrogradni ciklus vašeg vladajućeg planeta, Saturna, za vas je uvijek ključan period godine koji donosi duboke promjene i prilike za rast. Ovaj astrološki tranzit vas poziva na temeljitu provjeru i preispitivanje temelja vašeg života - od karijere i profesionalnih ambicija do najintimnijih osobnih odnosa.

Ovo je vrijeme da se duboko zagledate u sebe i iskreno zapitate što vas uistinu podržava na vašem životnom putu, a koji su vas obrasci, obveze i možda čak i odnosi previše opteretili ili vas odvlače od vaše istinske svrhe.

Saturn, kao planet strukture, discipline i odgovornosti, sada vas potiče da preispitate svaki aspekt svog života s kritičkim, ali suosjećajnim okom.

Možda ćete otkriti da su neki ciljevi kojima ste težili zapravo bili više odraz vanjskih očekivanja nego vaših istinskih želja. Ili ćete možda shvatiti da ste predugo ostali u situacijama ili odnosima koji više ne podržavaju vašu evoluciju i rast.

Ovo je jedinstvena prilika da restrukturirate svoj osjećaj sigurnosti i podrške, ali ovaj put s mnogo više suosjećanja i razumijevanja prema sebi. Umjesto da se oslanjate na krute strukture i očekivanja, pokušajte izgraditi fleksibilniji i autentičniji temelj koji će vas podržavati u svim aspektima života.

To može uključivati preispitivanje vaših karijernih ciljeva, preoblikovanje osobnih odnosa ili čak redefiniranje vašeg pojma uspjeha i sreće.

Ključno je da tijekom ovog perioda budete nježni prema sebi. Saturn može donijeti osjećaj pritiska i odgovornosti, ali važno je da ne budete prestrogi u svojoj samoprocjeni. Umjesto toga, gledajte na ovaj period kao na priliku za rast i samospoznaju. Dopustite si da otpustite sve ono što više ne služi vašem najvišem dobru - bilo da su to zastarjela uvjerenja, nezdrave navike ili odnosi koji vas iscrpljuju.

Stvaranjem ovog prostora, otvarate se za nove mogućnosti i iskustva koja su više u skladu s vašom istinskom prirodom i životnim ciljevima.