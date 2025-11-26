Najnaivniji znakovi tijekom Crnog petka: Na marketinške trikove past će kao kruške

Dok se svijet priprema za još jedan Crni petak (Black Friday), koji ove godine pada na 28. studenoga 2025., trgovci su već naoštrili svoje algoritme i pripremili najagresivnije marketinške kampanje do sada. U eri napredne umjetne inteligencije i personaliziranih oglasa, oduprijeti se blještavim popustima teže je nego ikada.

No, prema astrolozima, nisu svi jednako podložni manipulaciji. Postoje znakovi Zodijaka koji su gotovo "programirani" da padnu na slatkorječiva obećanja i oznake "akcija".

Kombinacija prirodne naivnosti, impulzivnosti i želje za ugađanjem drugima čini određene znakove idealnim metama za marketinške stručnjake. Ako pripadate jednom od ova četiri horoskopska znaka, pripremite se, zvijezde upozoravaju da bi vaš novčanik mogao nastradati zbog trikova na koje ćete vjerojatno nasjesti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

1. Ribe (19. veljače – 20. ožujka): Kraljevi empatije i žrtve 'storytellinga'

Ribe su poznate kao najveći sanjari Zodijaka, a njihova empatija često nadjačava logiku. Upravo ta osobina čini ih prvom metom emocionalnog marketinga. Marketinški stručnjaci znaju da ribe ne kupuju samo proizvod; one kupuju priču, osjećaj i fantaziju.

Prema Yahoo Lifestyle, Ribe imaju suosjećajan pristup ljudima i svijetu, zbog čega ih je lako iskoristiti. Njihova želja da udovolje drugima i prirodna lakovjernost znače da će rijetko preispitivati informacije koje im se serviraju.

Na koje trikove padaju? Za Crni petak 2025., ribe će najlakše pasti na oglase koji igraju na kartu humanosti ili ekologije. Ako brend tvrdi da se kupnjom određenog proizvoda donira jedan euro za spas oceana ili da je artikl izradila ugrožena zajednica, riba neće provjeravati sitna slova niti legitimnost organizacije.

One otvaraju novčanik čim osjete i najmanju dozu emocije. Također, sklone su fantaziji, ako oglas obećava da će određeni parfem ili komad odjeće pretvoriti njihov život u bajku, riba je već kliknula "kupi".

Psiholozi i astrolozi upozoravaju da se ribe često izgube u "moru rasprodaja", završavajući s košaricom punom stvari koje im zapravo ne trebaju – od setova za aromaterapiju do makrame hvatača snova - samo zato što su ih u tom trenutku "osjetile".

Foto: Shutterstock

2. Vaga (23. rujna – 22. listopada): Žrtve estetike i lažnog ekskluziviteta

Iako se vage ponose svojom intelektualnom stranom, kada je riječ o kupovini, njihova potreba za harmonijom i ljepotom postaje njihova Ahilova peta. Vage su estete Zodijaka i iznimno su osjetljive na vizualni dojam.

Astrolozi ističu da vage često postaju opsesivne u svojoj želji za mirom i skladom, što ih može učiniti lakovjernima. U kontekstu kupovine, to znači da će vaga zanemariti logične instinkte ako proizvod izgleda lijepo ili ako oglas obećava da će im taj predmet donijeti društveni status i divljenje okoline.

Na koje trikove padaju? Vage su slabe na "luksuzna pakiranja" i "limited edition" proizvode. Trgovci ih lako prevare napuhanim originalnim cijenama. Ako vide da je krema za lice snižena s 200 na 80 eura, vaga neće provjeravati je li ta krema ikada doista koštala 200 eura.

One vide priliku za luksuz po pristupačnijoj cijeni. Također, Vage su podložne utjecaju influencera. Ako njihova omiljena osoba na društvenim mrežama promovira "must-have" proizvod za uređenje doma, vaga će osjećati pritisak da ga posjeduje kako bi održala korak s trendovima.

Njihova neodlučnost također je problem, često će kupiti cijeli paket proizvoda jer se nisu mogle odlučiti samo za jedan, uvjeravajući se da je to "pametna investicija".

3. Ovan (21. ožujka – 19. travnja): Impulzivni lovci na brze ponude

Dok ribe padaju na emocije, a vage na ljepotu, ovnovi padaju na adrenalin. Kao vatreni znak kojim vlada Mars, ovan djeluje odmah i razmišlja kasnije. Za njih Crni petak nije samo kupovina; to je natjecanje u kojem moraju pobijediti.

Ovnovi se opisuju kao potrošače koji ne žele toliko posjedovati stvar, koliko žele osjećaj pobjede nad drugima. Ta nepromišljenost stvara plodno tlo za marketinške manipulacije temeljene na hitnosti.

Na koje trikove padaju? Odbrojavanja na web stranicama ("Ponuda istječe za 03:25 minuta!") i oznake "Još samo dva komada na zalihi" dizajnirani su upravo za mozak ovna.

Kada vide da vrijeme curi ili da bi netko drugi mogao ugrabiti taj 4K televizor prije njih, Ovan gubi sposobnost kritičkog razmišljanja. Ignorirat će sve alarme, recenzije, pa čak i zdrav razum. Spremni su se laktariti u trgovinama ili bjesomučno osvježavati stranicu kako bi kupili najnoviji gadget, čak i ako im stari savršeno radi.

Trgovci koriste ovu impulzivnost nudeći "Flash sales" - brze rasprodaje s lošim uvjetima povrata, znajući da ovan neće čitati pravila prije nego što provuče karticu.

Foto: Shutterstock

4. Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja): Izgubljeni u moru informacija

Iako se blizanci smatraju inteligentnima i brzima, njihova znatiželja i nestalna pažnja čine ih lakim plijenom za sofisticirane digitalne kampanje. Blizanci žele sve, i žele to odmah, ali im fokus traje kraće od Instagram storyja.

Prema astrološkim analizama za sezonu Crnog petka, vladar blizanaca, Merkur, često može biti u nepovoljnom položaju tijekom ovog razdoblja, što dovodi do raspršenih misli.

Blizanci su oni kupci koji otvore 50 kartica u pregledniku uspoređujući cijene, da bi na kraju, iscrpljeni i zbunjeni, kliknuli na najšareniji oglas koji im iskoči (pop-up).

Na koje trikove padaju? "Clickbait" naslovi i blještave reklame koje obećavaju "revolucionarne" značajke njihova su slabost. Blizanci lako skrenu s puta; krenu kupiti novi mobitel, a završe kupujući aparat za pečenje kruha, pametni sat i pretplatu na tečaj jezika koji nikada neće završiti.

Marketinški trikovi koji nude "švedski stol" opcija ili pretplatničke kutije (subscription boxes) s elementom iznenađenja posebno su opasni za njih. Budući da se boje da će nešto propustiti, lako ih je nagovoriti na kupnju dodataka i osiguranja koja im zapravo ne trebaju.

Trgovci koriste njihovu neodlučnost bombardirajući ih "preporučenim proizvodima" u zadnji čas, na što blizanci, u žurbi i uzbuđenju, često pristaju.