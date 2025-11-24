Ova četiri znaka će dobro ispeglati kartice za Black Friday: Novac će im nestati u tren oka

Black Friday, taj neslužbeni praznik potrošnje koji označava početak blagdanske šoping groznice, pred vratima je. Dok neki ovaj dan vide kao priliku za stratešku uštedu, tako što kupuju samo ono što im je prijeko potrebno, drugi ga doživljavaju kao adrenalinski sport.

Povijest ovog dana zapravo je prilično mračna - termin su 1950-ih skovali policajci iz Philadelphije kako bi opisali kaos koji je nastajao nakon Dana zahvalnosti, kada su horde kupaca i turista preplavile grad.

Desetljećima kasnije, trgovci su rebrendirali taj dan u trenutak kada njihove poslovne knjige prelaze iz crvenog (gubitak) u crno (profit).

No, za određene pripadnike Zodijaka, taj prelazak u "crno" često znači odlazak u "minus" na osobnom bankovnom računu.

Prema astrološkim predviđanjima, četiri horoskopska znaka ove će se godine posebno istaknuti u trošenju.

Njihove karakteristike - bilo da je riječ o ljubavi prema luksuzu, estetskoj perfekciji, impulzivnosti ili emocionalnoj utjehi - čine ih idealnim žrtvama blještavih popusta. Ako pripadate jednom od ovih znakova, pripremite se (ili sakrijte novčanik).

Lav: Kraljevi drame, sjaja i luksuznih poklona

Nije tajna da Lavovi vole biti u centru pažnje, a Crni petak za njih je samo još jedna pozornica na kojoj mogu zablistati. Kao znak koji vlada "kućom užitka", lav ne troši novac samo da bi nešto posjedovao - on troši da bi impresionirao.

Prema astrološkim analizama, lavovi su pravi "splurge stars" (zvijezde rasipništva). Njihova filozofija je jednostavna: zaslužuju samo najbolje.

U stanju su impulzivno kupiti dizajnerski kaput ili najnoviji tehnološki gadget samo zato što izgleda moćno.

Ovaj vatreni znak često pokušava usmjeriti svoje resurse na kupnju darova za druge, želeći se pokazati kao najvelikodušnija osoba u društvu. Međutim, nerijetko se dogodi da u tom procesu "slučajno" kupe više toga za sebe.

Očekujte da će lavovi ovog petka kući donijeti skupe parfeme, odjeću sa šljokicama, kožne dodatke ili čak vaučere za luksuzna iskustva. Štednja im se čini dosadnom; oni preferiraju život ispunjen stilskim uživanjem, a minus na kartici smatraju tek privremenom preprekom na putu do glamura.

Vaga: Estetika ispred bankovnog salda

Vage, kojima vlada Venera, planet ljepote i ljubavi, imaju istančan ukus i gotovo fizičku potrebu za harmonijom i lijepim stvarima. One su nepopravljivi esteti koji teško odolijevaju trendovima. Za vagu, Black Friday nije lov na jeftine stvari, već prilika da se domogne onih skupocjenih komada o kojima već dugo sanja, a koji su sada (navodno) pristupačniji.

Zanimljiv astrološki detalj koji objašnjava njihovu rastrošnost leži u njihovoj drugoj kući financija. Iako su vage po prirodi mirne i uravnotežene, njihovim sektorom novca vlada Mars - planet akcije, ali i agresije.

To znači da Vage mogu živjeti vrlo opasno kada je u pitanju stanje na računu. Njihov moto često glasi: "Moraš potrošiti novac da bi zaradio novac" ili, u slučaju šopinga, "Moraš potrošiti da bi izgledao kao milijun eura".

Vage znaju prepoznati kvalitetu, ali njihova poslovična neodlučnost može biti pogubna za budžet. Umjesto da odaberu jednu stvar, često će kupiti obje varijante "za svaki slučaj".

Od njih se očekuje kupnja svilene pidžame, vrhunske kozmetike, umjetničkih djela ili najnovijeg pametnog televizora koji se savršeno uklapa u interijer. Dugove ponekad doživljavaju samo kao dokaz svog izvrsnog ukusa.

Strijelac: Avanturisti koji ne mare za sutra

Ako vidite nekoga tko na Black Friday ne stoji u redu za televizor, već na mobitelu rezervira avionske karte za Bali ili neku egzotičnu destinaciju, vjerojatno gledate u strijelca. Ovim znakom vlada Jupiter, planet ekspanzije i sreće, što strijelce čini vječnim optimistima. Oni duboko vjeruju da će se novac, baš kao i energija, uvijek vratiti.

Strijelci su poznati po tome da najradije troše na iskustva, a ne na materijalne stvari koje skupljaju prašinu. Njihova impulzivnost je legendarna.

Dok drugi planiraju božićnu trpezu, strijelac bi mogao uplatiti tečaj padobranstva, wilderness retreat ili spontano putovanje na drugi kraj svijeta jer je vidio dobru ponudu na internetu.

Međutim, njihova financijska strana, kojom upravlja strogi Saturn, trebala bi im nametnuti disciplinu, no tijekom Black Fridaya Jupiterov utjecaj često prevlada. Strijelci žele stimulirati svoj um i duh.

Ako i kupuju materijalne stvari, to će biti oprema za kampiranje, neobični gadgeti ili čak nešto potpuno nasumično poput tetovaže ili hula-hoopa, samo zato što im se u tom trenutku učinilo zabavnim.

Njihova filozofija "jednom se živi" često rezultira praznim računom, ali punim srcem (i putovnicom).

Ribe: Emocionalna kupnja kao bijeg od stvarnosti

Ribe su znak koji svijet doživljava kroz emocije i maštu, a financijsko planiranje im je često apstraktan pojam. Za ribe, šoping na Black Friday nije transakcija, već emocionalno iskustvo, a ponekad i terapija.

Vođene Jupiterom (ekspanzija) i Neptunom (iluzija), ribe su sklone tražiti "privremenu ekstazu" kroz kupovinu. Znaju da je život težak i ponekad je najlakše rješenje za loš dan - nova sitnica.

Baš kao i kod Vaga, financijskim sektorom riba također upravlja vatreni Mars, što znači da mogu "spržiti" ušteđevinu brzinom svjetlosti ako nisu oprezne.

Ribe se lako izgube u gužvi i kaosu trgovačkih centara. Preplavljene mirisima, glazbom i blještavilom, gube osjećaj za realnost. Često će kupovati stvari koje im pružaju osjećaj sigurnosti i udobnosti - mekane deke, mirisne svijeće, setove za kupanje ili knjige o samopomoći. Također, njihova izražena empatija i velikodušnost znače da će velik dio budžeta potrošiti na druge, želeći usrećiti svoje bližnje, često zaboravljajući na vlastite financijske granice.

Nije rijetkost vidjeti ribu kako izlazi iz dućana s vrećicom punom stvari koje joj zapravo ne trebaju, poput hvatača snova ili fensi papuča, pitajući se kamo je nestalo onih 200 eura.