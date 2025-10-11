Ovim horoskopskim znakovima nakon listopada život postaje bolji: Živjet će kao kraljevi

Godina 2025. od samog je početka najavljena kao prijelazna i turbulentna faza koja spaja prvu i drugu polovicu desetljeća, zbog čega su mnogi osjetili teret izazovnih planetarnih tranzita i iscrpljenosti. Ipak, kako se lišće presvlači u jesenske boje tako se i kozmička energija mijenja, a astrolozi najavljuju da posljednji kvartal godine donosi dugo očekivano olakšanje, kao i val pozitivnih promjena.

Nakon listopada, svemir otvara vrata blagostanja, a za četiri odabrana horoskopska znaka počinje izvanredno razdoblje rasta uspjeha i ispunjenja. Za četiri odabrana horoskopska znaka počinje izvanredno razdoblje rasta uspjeha i ispunjenja.

Horoskopski znakovi s najviše sreće na kraju godine

Kraj 2025. godine rezerviran je za one najsretnije kojima planeti donose nevjerojatne prilike te je fokus na ostvarenju dugogodišnjih ambicija i ubiranju plodova napornog rada.

U nastavku otkrijte jeste li među sretnicima kojima zvijezde donose sudbonosni preokret do kraja godine.

Lav

Foto:

Lavovi nakon turbulentnog razdoblja napokon ulaze u fazu stabilnosti i rasta gdje ključni preokret donosi planet Uran koji svojim ulaskom u znak Blizanaca skida teret s polja karijere i financija. Otvaraju se vrata za nova prijateljstva, važne poslovne kontakte i realizaciju davnih želja, a njihova urođena karizma i kreativnost dolaze do punog izražaja, što može rezultirati značajnim financijskim nagradama.

Za mnoge Lavove ovo je također i vrijeme novih uzbudljivih ljubavi koje donose dubok osjećaj ispunjenosti.

Bik

Foto:

Bikovima se temelj za preispitivanje vrijednosti u 2026. postavlja upravo krajem 2025. godine kada ih očekuju izvanredne prilike na polju financija i ljubavi. Poslovni uspjesi, napredovanje i povoljne investicije postaju realnost, a nekima se smiješi čak i nasljedstvo. Jesen im donosi osjetno poboljšanje financijske situacije i dublju povezanost u ljubavnim odnosima.

Samci bi mogli upoznati srodnu dušu, a oni u vezama počet će razmišljati o idućem koraku... Poput selidbe ili proširenja obitelji.

Rak

Foto:

Rakov s Jupiterom planetom sreće u vlastitom znaku proživljavaju godinu rasta i širenja na svim poljima. Jesenske pomrčine donose dodatnu harmoniju i emotivnu stabilnost pa se uspjesi u ljubavi i poslu samo nižu, dok se samcima smiješe nove ljubavi i sudbonosni susreti. Njihova je intuicija na vrhuncu, a osjećaj samopouzdanja omogućuje im da s lakoćom privuku pozitivne okolnosti.

Škorpion

Foto:

Život Škorpiona postaje značajno bolji jer im zvijezde donose nevjerojatnu sreću i prilike za uspjeh, priznanje i obilje. Njihova će ih moćna intuicija voditi prema pravim odlukama, posebno u vezi s novcem i poslom, a mogući su i iznenadni valovi sreće, ponude za suradnju ili čak neočekivana nasljedstva.

Ovo je vrijeme kada se njihova upornost konačno isplaćuje i kada preuzimaju potpunu kontrolu nad vlastitom sudbinom.

