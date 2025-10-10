Opozicija Venere i Saturna vage će pretvoriti u lovce, a strijelce učiniti privlačnima poput magneta

Opozicija Venere i Saturna ukazuje na svijest o emocionalnoj ranjivosti i svim njezinim posljedicama. Kadgod smo u situaciji u kojoj je prirodno davati i uzimati ljubav, osjećamo se neugodno.

Pošto nas Saturn koči, teško pokazujemo puno žara, a još teže zahvalnost. Zbog toga smo skloni bježati od situacija te vrste i tako postajemo izolirani i usamljeni.

Razvoj samopouzdanja i osjećaj osobne vrijednosti ključan je nadvladavanje bolne strane ovog tranzita.

Ovan

Skloni ste ulaziti u brzopotezne ljubavne veze koje vas fizički ne zadovoljavaju. Ćudljivi ste, nesigurni i slabe volje. Moguće razdvajanje bit će posljedica pretjeranog gušenja u vezi, za što će se pobrinuti partner (ili partnerica) svojom ljubomorom i posesivnošću.

Bik

Neki oblik destrukcije provlači se vašim životom jer energija koju posjedujete teško nalazi izlaz. Muškarcima bikovima sviđa se sportski tip žene, otvoren i spontan, pun poleta i usmjeren k budućnosti. Žene bika ljubav shvaćaju vrlo ozbiljno i odgovorno.

Blizanci

Zaljubljujete se naglo, bez znakova bilo kakve najave i u potpuno neprihvatljive osobe: ekscentrike, društvene otpadnike, osobe netipičnog seksualnog ponašanja. Izrazito ste tvrdoglavi i uporni u vašem nastojanju da se oslobodite bilo čijeg utjecaja i dominacije.

Rak

Osjećate potrebu za kontroliranjem drugih i nastojite ih preobraziti u skladu sa svojim a ne njihovim željama. Izdržljivi ste i stabilni. To što ste spori ne znači da ne stižete na cilj. Trebate vremena da shvatite je li veza dovoljno dobra da biste se u nju upustili.

Lav

Vaš intelekt je brz, agresivan, istraživački. Lavice uživaju kad im se priznaje gotovo muška snaga i duha i tijela. Lavovi su čvrst naslon svojim partnericama. Rođeni ste s nadarenošću za strastveno uživanje u ljubavi i tu ćete svoju sposobnost i dalje razvijati.

Djevica

Idealizirate vlastito djelovanje. Kad ste poduzetni, želite pred sobom imati visok cilj, kako biste mogli biti ponosni na vlastito ostvarenje. Zbog stavljanja ružičastih naočala pri gledanju u budućnost, loše sagledavate ono što se nalazi neposredno ispred vas.

Vaga

Izraziti ste ljubavni lovci. Stvarate izazove i neprilike tamo gdje ih nije bilo. U ljubavnim vezama ponekad se doimljete sebičnima i ovisnima o fizičkom uživanju. Vaši odnosi su složeni i teški. Nastojite prikriti vlastite osjećaje koje smatrate odgovornima za ranjivost.

Škorpion

Posjedujete karizmu kojom privlačite neobične osobe. Nestrpljivost je osobina kojom uznemiravate sve oko sebe i zbog koje često ostajete bez nagrade koju ste zaslužili. Nasrtljivo posežući za predmetima svojih želja, teško prepoznajete svoju pravu putanju.

Strijelac

Magnetični ste i seksualno privlačni okolini. Idealizirate red i poštujete društvene formalnosti. Vrlo vam je važno naučiti ispravno komunicirati i to prije donošenja odluka, a ne dovoditi partnera (ili partnericu) pred gotov čin, prisiljavajući ga na prilagodbu.

Jarac

Strastveni ste, ljubomorni i odani. U ljubavne vas nevolje može odvući tvrdoglavost. Neophodna vam je samodisciplina zbog jakih instinkata s kojima trebate naučiti nositi se. Potrebna vam je nježna i romantična partnerica, spremna prepustiti se vašoj zaštiti.

Vodenjak

Iako djelujete ekscentrično i nerazumljivo, vrlo ste ponosni i otvoreno iznosite svoje mišljenje, čak i kad znate da se nikome neće svidjeti. Naglost djelovanja stvara vam povremeno velike probleme. Imate jak otpor prema formalnom bračnom obavezivanju.

Ribe

Posjedujete snagu intuicije. Vrlo ste osjetljivi i nježni i kroz život se krećete osjećajima, a ne voljom ili intelektom. Predani ste ljubavi, vjerujete da je moguće dvije duše spojiti u jednu i to se trudite i ostvariti. Romantičari u srcu, spremni ste i na žrtvu u ime ljubavi.