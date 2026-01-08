Numerologija otkrila najnesretnije datume rođenja: Ako je vaš među njima, loše vam se piše

Rođendan bi trebao biti osobni praznik, dan kada je sva pažnja usmjerena na nas, kada primamo čestitke i darove te se osjećamo posebno. No, jesu li svi datumi u godini stvoreni jednaki?

Dok većina ljudi s veseljem iščekuje svoj dan, postoje oni čiji je rođendan smješten na tako nezgodan datum da se slavlje pretvara u logističku noćnu moru, a radost zasjenjuju blagdani, povijesne tragedije ili čak praznovjerja.

Od kombiniranih darova do neugodnih šala, neki su rođendani jednostavno manje sretni od drugih.

Kad se rođendan sudari s blagdanima i poviješću

Jedna od najčešćih pritužbi dolazi od onih rođenih krajem prosinca. Imati rođendan 24., 25. ili 31. prosinca gotovo je jamstvo za primanje "dva u jedan" poklona, gdje se rođendanski dar spaja s onim božićnim ili novogodišnjim.

U tim danima svi su zaokupljeni obiteljskim obavezama, kupovinom u zadnji čas ili se jednostavno oporavljaju od prekomjernog jela i pića. Organizirati rođendansku zabavu postaje gotovo nemoguća misija, a čak i ako uspijete, velika je vjerojatnost da će se pojaviti samo prijatelji koji ne vole vlastite obitelji.

Slična sudbina čeka i one rođene prvog siječnja, kada je većina ljudi preumorna za bilo kakvo slavlje osim drijemanja na kauču.

Problemi se ne zaustavljaju na zimi. Rođendan na Valentinovo, 14. veljače, stvara ogroman pritisak, pogotovo u vezama. Umjesto da bude vaš dan, postaje dan kada morate ispuniti romantična očekivanja koja nameće industrija čestitki.

Tu su i datumi poput 1. travnja, kada morate uvjeravati ljude da se ne šalite i da vam je zaista rođendan. S druge strane, postoje i datumi koji su obilježeni mračnim povijesnim događajima, poput 11. rujna. Slaviti na dan kada se svijet sjeća velike tragedije mnogima stvara osjećaj nelagode i nepoštovanja, zbog čega se proslave često pomiču na dan prije ili poslije.

Apsolutni vrhunac nezgodnih datuma svakako je 29. veljače. Rođeni na prijestupni dan imaju priliku za pravo slavlje samo svake četiri godine, što ih čini metom beskrajnih šala o tome koliko su zapravo "stari".

Foto: Shutterstock

Moć brojeva: od astrologije do numerologije

Osim praktičnih problema, neki vjeruju da određeni datumi sami po sebi nose auru nesreće. Ta su vjerovanja duboko ukorijenjena u praznovjerju, astrologiji i numerologiji.

Broj 13 se, primjerice, u mnogim zapadnim kulturama smatra izrazito nesretnim, pa se petak trinaesti doživljava s posebnim oprezom. No, neka tumačenja idu i dalje, povezujući nesretne datume s mjesecom rođenja.

Prema jednom takvom sustavu koji je predstavio astrolog Acharya Ravi Kumar Sardana, svaki mjesec ima svoje "izazovne" dane. Primjerice, osobe rođene u siječnju trebale bi se paziti 8., 17. i 26. u mjesecu, jer se ti datumi povezuju s neočekivanim poteškoćama.

Foto: Shutterstock

Za one rođene u ožujku, zloglasne Martovske ide (15. ožujka) predstavljaju dan za oprez, dok bi rođeni u rujnu trebali biti na oprezu 2., 4., 11., 13. i 22. dana. Iako se ovakva vjerovanja temelje na tradiciji, a ne na dokazima, mnogi ljudi i dalje pronalaze utjehu ili objašnjenje u simbolici brojeva.

Slično tome, numerologija sugerira da se osobe čiji se datum rođenja zbrajanjem svodi na broj četiri mogu suočiti s više životnih prepreka, jer taj broj simbolizira težak rad i ozbiljnost.