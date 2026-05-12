Numerologija je otkrila sudbinu Lelekica na Eurosongu: Evo što brojevi kažu o prolasku u finale

Dok se Hrvatska priprema za večerašnji nastup grupe Lelek u prvom polufinalu 70. Eurosonga 2026. u Beču, analize i predviđanja dolaze sa svih strana.

Glazbeni kritičari seciraju svaki takt pjesme "Andromeda", obožavatelji analiziraju scenski nastup, a kladionice preračunavaju koeficijente.

No, jedan, pomalo drugačiji pogled na njihove šanse za uspjeh nudi numerologija, drevna vještina koja energiju i potencijal dana tumači kroz simboliku brojeva.

Večerašnji datum, 12. svibnja 2026., nosi specifičnu vibraciju koja bi, kako se čini, mogla biti snažan vjetar u leđa hrvatskim predstavnicama.

Tko su Lelek i što donose na eurovizijsku pozornicu?

Prije nego što zaronimo u svijet brojeva, važno je podsjetiti se tko je Lelek. Riječ je o peteročlanom ženskom folk-pop sastavu iz Zagreba, osnovanom 2024. godine s vizijom oživljavanja hrvatske i balkanske tradicijske glazbe u suvremenom ruhu. Grupu čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, pet umjetnica koje su u kratkom roku izgradile prepoznatljiv stil temeljen na moćnim vokalnim harmonijama i spoju modernog i tradicionalnog.

Njihova pjesma "Andromeda" s kojom su uvjerljivo pobijedile na Dori, duboko je ukorijenjena u kulturnom nasljeđu. Inspirirana tradicijom "sicanja", povijesnog tetoviranja katolkinja u Bosni i Hercegovini te dijelovima Hrvatske, pjesma progovara o kolektivnoj boli, otporu, identitetu i snazi žene.

Upravo je ta dubina poruke, koja nadilazi klasičnu pop pjesmu, ono što ih izdvaja u žestokoj eurovizijskoj konkurenciji. Njihovu snagu prepoznala je i publika, što potvrđuju i podaci da je gotovo 90 posto igrača u popularnoj igri predviđanja ESCXtra Eurovision Prediction točno prognoziralo njihovu pobjedu na Dori.

Magija brojeva: Što numerologija kaže za 12. svibnja?

Prema globalnoj numerološkoj prognozi, svaki dan u svijetu nosi određenu energetsku "boju" koja utječe na opće sklonosti i okolnosti. Ta se energija izračunava zbrajanjem znamenki datuma. Za 12. svibnja 2026. računica je sljedeća: 5 (mjesec) + 12 (dan) + 2026 (godina) = 2043. Daljnjim zbrajanjem dolazimo do konačnog broja: 2 + 0 + 4 + 3 = 9.

Utorak, 12. svibnja, tako je u znaku broja devet. U numerologiji, kako objašnjavaju stručni portali, broj devet simbolizira humanost, suosjećanje, toleranciju i završetak ciklusa. To je dan kada je globalni fokus više usmjeren na ljudsko stanje i opće dobro.

Energija ovog dana potiče na djela pomaganja, bilo kroz osobni napor ili filantropske geste. Odluke donesene na ovaj dan često imaju dugoročan utjecaj i vođene su idealizmom i brigom za druge.

Kako se energija broja devet poklapa s pjesmom 'Andromeda'?

Nevjerojatna je podudarnost između simbolike broja devet i poruke koju Lelek donose svojom pjesmom. "Andromeda" nije samo pjesma za ples, već krik koji progovara o patnji majki, o ožiljcima koje sukobi ostavljaju na generacijama i o kolektivnoj boli.

To je tema koja savršeno rezonira s energijom broja devet, koji u prvi plan stavlja upravo suosjećanje i razumijevanje za ljudsku patnju.

Nastup grupe Lelek stoga bi mogao biti doživljen ne samo kao glazbena točka, već kao snažan umjetnički i ljudski iskaz. Globalna atmosfera dana, sklona promišljanju o dubljim temama, mogla bi publici i žiriju diljem Europe omogućiti da u potpunosti shvate i osjete slojevitost i snagu njihove izvedbe.

Njihov nastup, koji spaja tradiciju s modernim izričajem, mogao bi biti percipiran kao vrhunac njihovog dosadašnjeg puta, odnosno završetak jednog ciklusa (broj devet) i predstavljanje Europi s porukom koja nadilazi granice.

Dodatni numerološki poticaj dolazi iz same godine. Godina 2026. u znaku je broja jedan (2+0+2+6 = 10 = 1), koji simbolizira nove početke, inicijativu i vodstvo.

Kombinacija dana koji označava kulminaciju i godine koja označava novi početak mogla bi za Lelek biti dobitna. Uspješan prolazak u finale bio bi završetak nacionalne faze natjecanja i početak nove, međunarodne karijere.