Merkur završava svoj retrogradni hod: Ova četiri horoskopska znaka konačno će prodisati

Ako ste se posljednjih tjedana osjećali kao da vam je život zapeo u nekoj čudnoj petlji nesporazuma, tehnoloških kvarova i emocionalnih previranja, niste jedini.

Posljednji i možda najintenzivniji retrogradni Merkur 2025. godine konačno završava svoj "ples unatrag" 29. studenog.

Ovo razdoblje, koje je započelo 9. studenog, bilo je specifično po tome što je zahvatilo dva vrlo različita znaka - vatrenog strijelca i intenzivnog škorpiona.

Takva kombinacija energija donijela je dramu, povratak bivših ljubavi i potrebu za dubokim preispitivanjem odluka. No, dobra vijest je da se planet komunikacije vraća u svoj direktni hod.

Iako će svi znakovi osjetiti određeno olakšanje, za četiri horoskopska znaka ovaj datum označava pravu prekretnicu i početak iznimno povoljnog razdoblja.

Zašto je ovaj ciklus bio toliko iscrpljujuć?

Prije nego što proslavimo kraj, važno je razumjeti što smo upravo preživjeli. Merkur je svoj retrogradni hod započeo u Strijelcu, znaku koji vlada istinom, filozofijom i putovanjima, što je mnoge natjeralo da preispitaju svoja uvjerenja i dugoročne planove. Zatim je, sredinom mjeseca, kliznuo natrag u Škorpiona, znak poznat po tajnama, dubokim emocijama i transformaciji.

Ova tranzicija iz "brbljavog" Strijelca u tajnovitog Škorpiona stvorila je atmosferu u kojoj su tajne izlazile na vidjelo, a riječi su često imale veću težinu nego što smo namjeravali.

Energija se posebno intenzivirala oko mladog Mjeseca u Škorpionu, jer nas tjeraju da se suočimo s onim dijelovima sebe koje bismo radije ignorirali. No, s datumom 29. studenog, ta teška magla se podiže.

Foto: Shutterstock

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Kao znak kojim vlada sam Merkur, blizanci su uvijek na prvoj liniji fronta kada njihov vladajući planet krene retrogradno. Studeni 2025. za vas je bio pravi test izdržljivosti. Vjerojatno ste se suočavali s kaosom u dnevnom rasporedu, nesporazumima s partnerima i osjećajem da vas nitko ne razumije.

Mnogi pripadnici ovog znaka morali su se baviti "čišćenjem" odnosa, pa čak i suočavanjem s ljudima iz prošlosti koji su se iznenada pojavili s skrivenim namjerama.

Što se mijenja nakon 29. studenog? Sve se vraća na svoje mjesto. Vaša poslovična elokvencija i bistrina uma vraćaju se u punom sjaju. Ako ste imali problema s financijama ili potpisivanjem važnih ugovora, sada je trenutak kada se prepreke uklanjaju.

Dobivate snagu i intuiciju potrebnu za rješavanje zaostalih financijskih pitanja. Komunikacija postaje kristalno jasna, a ako su odnosi bili napeti, sada nastupa idealno vrijeme za konstruktivne razgovore i nove početke bez tereta prošlosti.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Djevica je drugi znak pod vladavinom Merkura, što znači da je ovaj period za vas bio posebno frustrirajuć na praktičnoj razini. Vaša potreba za redom i organizacijom bila je na kušnji.

Možda ste se osjećali kao da se vrtite u krug, s poslovnim zadacima koji kasne, dokumentima koji se gube i suradnicima koji ne poštuju dogovore. Frustracija zbog neučinkovitosti vjerojatno je dosegla vrhunac, tako što vas tjera u stanje povlačenja.

Što se mijenja nakon 29. studenog? Napokon preuzimate kontrolu. Osjećaj bespomoćnosti zamjenjuje vaša poznata učinkovitost i produktivnost. Magla u glavi nestaje, vraća se mentalna bistrina, a vi ponovno postajete "mozak operacije" u svom okruženju.

Ovo je savršen trenutak za pokretanje novih poslovnih projekata koji su bili na čekanju. Vaša sposobnost analize sada će raditi za vas, a ne protiv vas, omogućujući vam da nadoknadite zaostatke brzinom svjetlosti.

Foto: Shutterstock

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Za osjetljive ribe, ovaj retrogradni ciklus, posebno njegov dio u vodenom znaku Škorpiona, bio je emocionalni vrtlog. Mogli ste se osjećati izgubljeno, zbunjeno i nesigurno, osobito kada su u pitanju ljubavni i obiteljski odnosi.

Možda ste preispitivali svoje životne ciljeve ili se osjećali kao da plivate uzvodno bez jasnog smjera. Stare rane su se možda otvorile, a granica između stvarnosti i iluzije bila je tanja nego inače.

Što se mijenja nakon 29. studenog? Završetak retrogradnog hoda donosi vam prijeko potrebnu jasnoću. Emocionalna bura se stišava, a vi dobivate priliku sagledati situacije iz potpuno nove, zdravije perspektive.

Ako ste bili u nedoumici oko smjera karijere ili privatnog života, odgovori će sada doći prirodno. Više nećete sumnjati u svoju intuiciju. Vrijeme je da prestanete gledati u prošlost i fokusirate se na profesionalni razvoj i osobne snove koji su sada nadohvat ruke.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Budući da je retrogradni ciklus započeo upravo u vašem znaku, vi ste bili u samom epicentru zbivanja. Ovo je bilo razdoblje dubokog preispitivanja vlastitog identiteta. Možda ste se osjećali kao da je vaš uobičajeni optimizam ispario ili da su vam planovi za putovanja i obrazovanje naišli na neobjašnjive prepreke.

Bili ste prisiljeni stati na loptu i suočiti se sa stvarima koje ste dugo gurali pod tepih, umjesto da pobjegnete u novu avanturu.

Što se mijenja nakon 29. studenog? Magla se konačno raščišćava. Osjetit ćete povratak svoje vatrene energije i entuzijazma. Testiranje starih obećanja i planova je završeno; sada znate na čemu ste.

Prepreke u komunikaciji nestaju, a vaša sposobnost da vidite širu sliku ponovno postaje vaša najveća snaga. Možete s većom jasnoćom krenuti naprijed prema svojim ciljevima, bez osjećaja da vas netko ili nešto sabotira. Vrijeme je za akciju.