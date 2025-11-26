Crni petak za vrijeme retrogradnog Merkuru donosi pravu katastrofu: Ovi znakovi su na udaru

Ljubitelji kupovine i lovci na popuste već su zaokružili datum u svojim kalendarima. Crni petak, globalni fenomen potrošnje, 2025. godine pada na 28. studenog.

No, dok se trgovci pripremaju za rekordne prodaje, astrolozi šalju ozbiljna upozorenja. Ove godine, najveći šoping dan poklapa se s jednim od najizazovnijih astroloških tranzita - retrogradnim Merkurom.

Ovaj kozmički "nevaljalac", poznat po tome što unosi pomutnju u komunikaciju, tehnologiju i putovanja, svoj će ples unatrag započeti 9. studenog i trajati sve do 29. studenog.

To znači da će Crni petak biti točno u središtu oluje, samo dan prije nego što Merkur krene direktno, kada je njegova energija često najintenzivnija i najnepredvidljivija.

Za četiri horoskopska znaka, ovo bi moglo značiti razliku između dobre prilike i potpune katastrofe.

Kozmička oluja u najgorem mogućem trenutku

Merkur je planet koji vlada trgovinom, razmjenom, ugovorima, poštom i logistikom. Kada je retrogradan, sve te domene postaju podložne greškama. Zamislite scenarij: padovi sustava za naplatu, izgubljene pošiljke, krivi artikli u paketima i impulzivne kupnje zbog kojih ćete žaliti mjesecima.

Ono što ovaj ciklus čini posebno teškim jest činjenica da Merkur putuje kroz dva znaka. Započinje u vatrenom Strijelcu, znaku koji voli pretjerivanje i velike geste, a zatim se 18. studenog vraća u intenzivnog i tajnovitog Škorpiona. Upravo će u Škorpionu boraviti tijekom Crnog petka.

Škorpion vlada tuđim novcem, dugovima i dubokim psihološkim motivima. Kombinacija potrošačke groznice i Merkura u Škorpionu može otkriti neugodne istine o vašem financijskom stanju ili vas navesti na opsesivnu kupnju stvari koje vam zapravo ne trebaju, već služe kao emocionalna utjeha.

Foto: Shutterstock

Četiri znaka na najvećem udaru

Iako će svi osjetiti napetost, astrološke prognoze ukazuju da će četiri od njih ipak proći najgore. Njihova prirodna sklonost prilagodbi ovoga će puta raditi protiv njih, stvarajući osjećaj nestabilnosti i kaosa.

1. Strijelac: Impulzivnost koja skupo košta

Za strijelce, ovaj retrogradni ciklus je osobne prirode jer je započeo upravo u njihovom znaku. Iako se Merkur do Crnog petka vraća u Škorpiona, strijelci će i dalje osjećati posljedice "sjene".

Poznati po svom optimizmu i ponekad nepromišljenom trošenju, Strijelci bi mogli upasti u zamku "prevelikih očekivanja". Postoji velika opasnost od kupnje skupih putovanja ili edukacija (kojima vlada Strijelac) koje se na kraju neće realizirati ili će biti prepune komplikacija. Astrolozi savjetuju strijelcima da dvaput provjere datume, uvjete otkazivanja i sitna slova prije nego što prislone karticu na terminal.

Vaša želja za avanturom mogla bi vas odvesti u minus na računu brže nego ikada prije.

Foto: Shutterstock

2. Blizanci: Komunikacijski slom i krive odluke

Kao znak kojim vlada sam Merkur, blizanci su uvijek na prvoj liniji fronta kada njihov vladar krene unatrag. Tijekom ovog Crnog petka, vaš najveći neprijatelj bit će dezinformacije.

Možda ćete vidjeti oglas za "savršen" gadget po cijeni od 500 eura, samo da biste kasnije shvatili da je riječ o lošoj kopiji ili prevari.

Ovo je razdoblje kada se blizancima preporučuje da izbjegavaju kupnju tehnologije - mobitela, laptopa i pametnih uređaja. Tehnički kvarovi su gotovo zagarantirani.

Također, budite oprezni s online narudžbama; kriva adresa ili pogrešno odabrana veličina mogli bi vam zadati glavobolje s povratom robe, procesom koji će tijekom retrogradnog hoda biti sve samo ne jednostavan.

3. Djevica: Analiza koja vodi u paralizu

Drugi znak pod vladavinom Merkura, djevica, suočit će se s drugačijom vrstom problema. Vaša potreba za savršenstvom i detaljima sudarit će se s kaosom u logističkim lancima.

Djevice bi mogle provesti sate uspoređujući cijene te će tražiti najbolju ponudu, samo da bi se web stranica srušila u trenutku plaćanja ili da bi proizvod nestao sa zaliha.

Osim toga, s Merkurom u vašoj zoni komunikacije i lokalnog prometa, odlazak u fizičke trgovine mogao bi postati noćna mora. Prometni čepovi, kvarovi automobila ili izgubljeni novčanici stvarna su prijetnja.

Ovo je vrijeme za reviziju, a ne za nove velike pothvate, stoga bi djevice trebale razmisliti o tome da preskoče gužve i fokusiraju se na recikliranje starih ideja ili popravak postojećih stvari umjesto kupnje novih.

4. Ribe: Emocionalna konfuzija i financijske iluzije

Za ribe, ovaj tranzit pogađa osjetljiva područja uvjerenja i strahova. S Merkurom koji se kreće kroz vašu zonu filozofije i ekspanzije, a zatim uranja u dubine škorpiona, vaša prosudba bit će zamagljena. Ribe bi mogle biti posebno podložne manipulativnom marketingu.

Onaj osjećaj da "morate" nešto imati kako biste se osjećali bolje ili sigurnije bit će lažan. Postoji rizik od ulaganja novca u stvari koje obećavaju duhovni rast ili bijeg od stvarnosti, a koje su zapravo bezvrijedne.

Također, budite iznimno oprezni s online transakcijama; vaša prirodna naivnost mogla bi vas učiniti lakom metom za internetske prevare koje bujaju tijekom velikih rasprodaja.