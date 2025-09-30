Merkur ulazi u napeti kvadrat s Jupiterom, a ova četiri znaka su u problemu: Sukobi su im neizbježni

Nakon intenzivnog razdoblja pomrčina i dubokih transformacija koje je donio rujan, astrološko nebo početkom listopada donosi smirenje.

Iako će planetarnih kretanja biti manje, ona koja se događaju bit će iznimno značajna, tako što nas podsjeća da se rast nastavlja čak i u tišini.

U središtu tjedna nalazi se ključni tranzit koji se događa 1. listopada 2025. godine: Merkur u Vagi ulazi u napeti kvadrat s Jupiterom u Raku.

Ovaj kozmički susret uma i srca, dijaloga i uvjerenja, stvorit će izazovnu dinamiku koja će od nas tražiti da pronađemo ravnotežu. Iako će svi osjetiti ovaj utjecaj, četiri horoskopska znaka suočit će se s najvećim izazovima i prilikama za rast.

Napetost između uma i srca: Što donosi kvadrat Merkura i Jupitera?

Da bismo razumjeli ovaj tranzit, moramo pogledati glavne aktere. Merkur, planet komunikacije i misli, prolazi kroz diplomatsku Vagu, tražeći sklad, pravednost i jasnoću u našim odnosima.

S druge strane, Jupiter, planet rasta, ekspanzije i sreće, boravi u osjećajnom Raku, pojačavajući emocije, sjećanja i potrebu za sigurnošću.

Kada se ova dva planeta nađu u kvadratu, stvara se napetost s dubokom svrhom. Merkur želi razum, logiku i balans, dok Jupiter teži širenju, dubokom osjećanju i uvećavanju emocija.

Naime, ovaj tranzit postavlja ključno pitanje: kako možemo govoriti istinu svoga srca, a istovremeno poštovati ravnotežu i pravednost?

U svojoj sjeni, ovaj aspekt može donijeti prekomjerno obećavanje, ishitrene riječi i osjećaj da nas emocije nadvladavaju. Ideje mogu biti raspršene, a um rastegnut između različitih perspektiva.

Međutim, njegov najviši potencijal je stvaranje mosta između razuma i osjećaja, pozivajući nas da zastanemo prije nego što progovorimo i odaberemo riječi koje su istovremeno istinite i ljubazne.

Foto: Pixabay

Kardinalni znakovi na udaru: Izazovi i savjeti

Ovaj tranzit najsnažnije će aktivirati kardinalne znakove jer se događa u ključnim područjima njihovih života, što ih potiče na duboko preispitivanje i prilagodbu.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Za ovnove, ovaj kvadrat stvara napetost između partnerskih odnosa (Merkur u sedmoj kući) i potreba doma i obitelji (Jupiter u četvrtoj kući).

Možda ćete osjećati snažnu rastrganost između zahtjeva partnera i duboke emocionalne potrebe za sigurnošću. Tranzit može potaknuti preaktivan um i živopisne snove, što otežava razlikovanje intuicije od mašte.

Postoji rizik od pretjeranog samopouzdanja koje vas može navesti da previdite važne detalje.

Savjet: Zastanite prije donošenja velikih odluka. Dopustite da i glas razuma, koji traži pravednost, i glas srca, koje žudi za pripadanjem, budu jednako važni. Govorite s dobrotom, slušajte s dubinom i ostanite prizemljeni.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Rakovi će osjetiti tenziju između osobnog identiteta i želje za ekspanzijom (Jupiter u prvoj kući) i dinamike unutar doma i obitelji (Merkur u četvrtoj kući).

Možda ćete se osjećati rastegnuto između brige za obiteljske temelje i žudnje za novim horizontima, poput putovanja ili učenja. Planovi putovanja mogli bi se neočekivano promijeniti, a postoji i mogućnost dobivanja pogrešnih informacija.

Savjet: Budite spremni na promjene u zadnji čas i dvaput provjerite sve informacije. Ostanite znatiželjni, ali ne vjerujte svemu što čujete. Dopustite razgovorima da donesu jasnoću, slušajući pažljivo i umom i srcem.

Foto: Pixabay

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Vage će se naći u središtu ovog tranzita jer Merkur u njihovom znaku (prva kuća) izaziva Jupiter u polju karijere i javnog života (deseta kuća). Osjećat ćete se rastrgano između vlastite perspektive i emocionalnih potreba drugih, bilo u poslovnom ili privatnom okruženju.

Moguće je da ćete se boriti s pronalaženjem ravnoteže između posla i privatnog života, tako što će se osjećati preopterećeno beskrajnim popisom obaveza.

Savjet: Budite svjesni sklonosti preuzimanja previše obaveza. Dajte prioritet zadacima kako se ne biste izgubili u distrakcijama. Važno je da izrazite svoju istinu, ali s velikom dozom suosjećanja, dopuštajući da vas pravednost vodi u komunikaciji.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Za Jarčeve, ovaj kvadrat aktivira os karijere (Merkur u desetoj kući) i partnerskih odnosa (Jupiter u sedmoj kući). Napetost će se pojaviti između vašeg životnog puta i svrhe te emocionalnih potreba partnera ili bliskih osoba.

Komunikacija, posebno na radnom mjestu, može brzo eskalirati ako ne budete pažljivi. Vaša urođena potreba za stabilnošću može doći u sukob sa željom za širom vizijom.

Savjet: Ne žurite sa zaključcima u osobnim odnosima i dajte si prostora za obradu emocija. Birajte riječi mudro kako biste izbjegli nepotrebnu dramu.

Ovaj tjedan vas uči kako uskladiti ambiciju s potrebom za podrškom, shvaćajući da su oba elementa ključna za vašu cjelovitost.