Ljubavni problemi stižu ovog vikenda: Vage će imati ljubomorne ispade, a blizanci se zatvaraju u sebe

Ljubavni problemi stižu ovog vikenda: Vage će imati ljubomorne ispade, a blizanci se zatvaraju u sebe
Foto: Pixabay

Tranzitni Mjesec u Ribama donosi osjetljivost i maštovitost, pa nas potiče na suosjećajnost, introspektivnost i traženje unutarnjeg sklada

3.10.2025.
8:56
Vladislav Miletić
Pixabay
Tranzitni Mjesec u Ribama ukazuje na nježnost, suosjećajnost, neodređenost i ranjivost. Razdoblja neusmjerena, maštovitog sanjarenja o pomaganju donose emocionalni mir.  

Potreban nam je osjećaj sklada sa svijetom i svemirom kako bi se osjećali sigurno i zadovoljno. Lako se uklapamo u promjenjive situacije; zadovoljstvo nam dolazi davanjem sebe i/ili nadilaženjem vlastite ličnosti i strahova.

   

Ovan   

Puni ste snažne pokretačke energije, spremni izboriti se za svoje ambicije. Često ste u sukobu s okolinom i uvučeni u teške osjećajne odnose. To je posljedica vaših različitih kriterija za svoje i tuđe ponašanje. Zaštićujete se visokim zidovima od pretjerane sentimentalnosti.   

 

Bik  

Opirete se redu i svakodnevnim, rutinskim poslovima, a to opiranje vam donosi nevolje i u osobnim odnosima. Osobe rođene u znaku Vage mogu vam pomoći prerasti te teškoće. Odustanite od sebičnih interesa, kako bi potpomogli ostvarenje zajedničkih.   

 

Blizanci  

Niste sigurni u svoje ljubavničke sposobnosti. Bojite se iskazati osjećaje. Vaša je zadaća uspostavljati kontakte i družiti se s okolinom, a ne zatvarati se u svoje podzemne bujice. Ako nastavite suzbijati svoju pravu prirodu, to će rezultirati zdravstvenim teškoćama.   

 

Rak 

Jako ste usmjereni na dom i obitelj i teško prihvaćate razlike i sukobe. Istovremeno, kruto i uporno ustrajavate na svojim stajalištima, čak i kad vam to donosi bol i usamljenost. Trebali biste odustati od starih predrasuda koje vam kvare doživljaj ljubavi.  

Foto: Pixabay

Lav

Važno vam je da se osjećate velikim ljubavnikom i trudite se zaslužiti tu titulu. Privlače vas ozbiljne i zrele ženske osobe, ali na neki način nedostupne. Upravo u toj nedostupnosti krije se čar osvajanja. Lavice su opterećene svojim neispunjenim željama.   

Djevica 

Potisnuta agresivnost i velika praktičnost u svakodnevnom životu, vaše su najvažnije osobine. Jak seksualni naboj panično pokušavate kontrolirati zatrpavajući ga u dubine podsvijesti. To je opasan način upravljanja energijom koji vam se vraća u obliku auto destrukcije.   

Vaga 

Ljubomorni ste i posesivni preko svake mjere, čak i kad to ne iskazujete otvoreno. Takvi osjećaji kvare vaše ljubavne odnose i vode vas u razočaranje. Trebali biste oživjeti svoje snove i ideale, dati im oblik i opipljivost u svijetu materije. To je vaš način preobrazbe.   

Škorpion  

Neskloni kompromisima, u ljubavnim vezama doživljavate dramatične scene i zaokrete, više puta počinjući iz početka. Najviše vas privlače neobične i nestalne osobe, različite i po interesima i po ponašanju od većine ostalih ljudi, individualci prepoznati u gomili.   

Foto: Pixabay

Strijelac 

I muškarcima i ženama Strijelcima, najvažniji dio partnerovog tijela je – glava. Divite se brzini, inteligenciji, znanju. Najsretniji ste kad djelujete spontano i u vezi u kojoj vam je partner sve: prijatelj, ljubavnik, autoritet. Nevjerni ste kad to ne uspijete naći u jednoj osobi.   

Jarac  

Čvrsto ste vezani uz materijalne potrebe, odnosno želju za udobnim životom i okruženost lijepim i skupim stvarima. Težite stabilnoj i naglašeno tjelesnoj ljubavnoj vezi. Opterećeni ste potrebom da drugu osobu uvjerite u ispravnost svojih stavova.   

Vodenjak  

Imate teškoća s usklađivanjem osjećaja odgovornosti i spontanim djelovanjem. U strahu da ne povrijedite druge, idete životom s jednom nogom na kočnici, ne koristeći se svom svojom snagom. Važno je da napokon povjerujete da zaslužujete biti voljeni.   

 

Ribe  

Privlače vas romantične i nježne umjetničke duše. Zaljubljivi ste, ekscentričnog ponašanja, motivirani drugima neshvatljivim unutarnjim uvidima. Zbog idealiziranja ljubavi može doći do iznenadnog pucanja veze. Potrebna vam je duhovna integracija.   

