Kako održavati prehranu tijekom jeseni? Astrologija donosi jelovnik prema vašem horoskopskom znaku

Iako se na prvu čini da horoskop i hrana nemaju mnogo zajedničkog, povijesno su bili neraskidivo povezani. Stoljećima je proučavanje kretanja zvijezda omogućavalo ljudima praćenje i predviđanje godišnjih doba, što je bilo ključno za uspješnu žetvu.

Danas, iako se poljoprivrednici ne oslanjaju toliko na zvijezde, položaj Sunca u trenutku vašeg rođenja, koji određuje vaš horoskopski znak, može ponuditi uvid u vaše osobine, a time i u namirnice koje vam najviše odgovaraju.

Jesen je idealno vrijeme za usklađivanje s prirodom, a astrološka dijeta nudi zabavan i intuitivan pristup postizanju ravnoteže.

Vaga: U znaku jesenske ravnoteže

Jesen astrološki započinje vladavinom vage, znaka koji simbolizira jesensku ravnodnevnicu kada su dan i noć u savršenoj ravnoteži.

Stoga ne čudi što vagama najviše odgovara uravnotežen jelovnik. Pripadnici ovog zračnog znaka poznati su kao diplomati Zodijaka, s urođenim talentom za usporedbu, procjenu i nepristrano rasuđivanje.

Njihova težnja za harmonijom odražava se i na tanjuru - vage cijene estetski privlačna, skladna i uravnotežena jela. Vage su gurmani koji uživaju u raznolikosti, stoga im odgovara talijanska kuhinja s puno svježe pripremljene ribe, povrća i salata.

Preferiraju što šarenije povrće jer ono godi ne samo oku, već i psihi. Iako meso nije nužno, povremeno si priušte piletinu, janjetinu ili zečetinu, idealno pripremljenu u pećnici.

S obzirom na to da su sklone zadržavanju vode, trebale bi pripaziti na unos soli.

Foto: Pixabay

Savršen jesenski jelovnik za vagu

Kako bi postigle svoj energetski potencijal i zadovoljile istančan ukus, Vage mogu uživati u jelovniku koji spaja svježinu i jesenske okuse.

Koktel: Cosmopolitan Svijetao i uravnotežen koktel na bazi votke, s dodatkom svježih voćnih sokova poput brusnice i limete, idealan je za druželjubive vage koje vole okupljati ljude i razmjenjivati mišljenja.

Predjelo: Što više lisnatog povrća, to bolje za vagu. Ova salata spaja svježe povrće s toplim, pikantnim začinom za'atarom, a dodatak kozjeg sira stvara bogat i zaokružen okus.

Glavno jelo: Kako godina prelazi u hladnije mjesece, filet pečenog lososa pružit će vagi potrebnu energiju. Zdrava podloga od špinata i preljev od tikvica, rajčica i svježeg kopra čine ovo jelo nutritivno i okusno savršenim.

Prilog: Budući da vladavina vage označava početak jeseni, sezonski okusi poput bundeve ključni su za osjećaj ugode. Ravnoteža slatkoće naranče i pikantnosti začina savršeno odgovara prirodi ovog znaka.

Desert: Grožđe je jedna od najvažnijih namirnica za Vage. Ovaj desert spaja sočne bobice s toplim i utješnim začinjenim tijestom, a savršeno se sljubljuje s čašom laganog bijelog vina ili punog crnog, ovisno o sezoni.

Foto: Pixabay

Što jesen donosi ostalim znakovima?

Iako je vaga u središtu jesenske priče, svaki znak može prilagoditi prehranu kako bi iskoristio energiju sezone.

Vatreni znakovi

Njihova vatrena priroda traži hranu koja daje energiju. Ovnovima odgovaraju začinjena jela, ali bi trebali uključiti i lisnato povrće za ravnotežu.

Lavovi bi se trebali fokusirati na namirnice zdrave za srce, poput lososa, orašastih plodova i cjelovitih žitarica. Avanturistički strijelci uživat će u isprobavanju egzotičnih kuhinja i raznolikih okusa.

Zemljani znakovi

Ovi znakovi trebaju hranu koja ih uzemljuje. Bikovi su gurmani koji vole bogate okuse, no trebali bi izbjegavati tešku i masnu hranu; pečeni batat odlična je zamjena za krumpiriće.

Djevice, s često osjetljivim probavnim sustavom, profitirat će od jednostavnih, cjelovitih namirnica poput organskog povrća i kuhanih žitarica.

Jarčevi cijene strukturu, pa su za njih idealni redoviti, nutritivno bogati obroci s puno kalcija, poput lisnatog povrća.

Zračni znakovi

Osim vage, i ostali zračni znakovi vole laganu i raznoliku hranu. Blizanci, koji su uvijek u pokretu, trebali bi jesti više manjih obroka tijekom dana i izbjegavati kofein.

Inovativni vodenjaci mogli bi eksperimentirati s biljnom prehranom i namirnicama bogatim omega - tromasnim kiselinama koje podržavaju mentalnu jasnoću.

Vodeni znakovi

Emotivnim vodenim znakovima potrebna je utješna i hidratantna hrana. Rakovi bi trebali izbjegavati mliječne proizvode koji im mogu smetati i okrenuti se toplim juhama i varivima.

Intenzivni škorpioni trebali bi jesti detoksikacijsku hranu poput cikle i češnjaka, dok bi osjetljive ribe trebale birati lagane proteine, posebno ribu, te hidratantno voće i povrće poput krastavaca i dinje.