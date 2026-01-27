Godina vatrenog konja je pred vratima! Evo kojim će se znakovima novac lijepiti za prste

Godina vatrenog konja je pred vratima: Kineski horoskop otkriva kojim će se znakovima novac lijepiti za prste u 2026. Dok se polako opraštamo od godine zmije, astrološki entuzijasti i znatiželjnici s nestrpljenjem iščekuju 17. veljače 2026., datum koji označava početak Kineske nove godine i ulazak u vladavinu vatrenog konja.

Ova godina, koja će trajati sve do 5. veljače 2027., obećava razdoblje ispunjeno dinamičnom energijom, odvažnim promjenama i nesputanim entuzijazmom.

No, dok će svi osjetiti ubrzani tempo, kineska astrologija predviđa da će samo odabrani znakovi imati priliku jahati na valu izobilja i značajno uvećati svoje bogatstvo.

Energija vatrenog konja pojačava prirodnu neovisnost, strast i nemir ovog znaka, stvarajući snažan poriv za slobodom, osobnim izražavanjem i probijanjem granica.

U financijskom smislu, ovo nije godina za strpljivo čekanje. Novac će pratiti one koji su spremni na brzu akciju, promišljeni rizik i prepoznavanje prilika u trenutku kada se pojave. Uspjeh će biti nagrada za hrabrost i inovativnost.

Foto: Chatgpt

Znakovi predodređeni za financijski uspjeh

Iako godina vatrenog konja donosi izazove, astrološka usklađenost nekim će znakovima širom otvoriti vrata prema blagostanju. Njihova prirodna energija rezonira s ritmom Konja, stvarajući savršene uvjete za napredak u karijeri, pametna ulaganja i neočekivane dobitke.

Prema analizama stručnjaka, četiri znaka ističu se kao najveći favoriti za financijski trijumf.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Za tigrove, 2026. godina predstavlja vrhunac astrološke podrške. Kao dio "trostrukog sklada" s konjem i psom, tigrovi će osjetiti kako im se prilike otvaraju s nevjerojatnom lakoćom.

Njihova urođena hrabrost, karizma i liderske sposobnosti savršeno se uklapaju u zahtjeve vatrene godine. Područja koja su dosad stagnirala ponovno će se pokrenuti, donoseći osjećaj obnovljenog samopouzdanja.

Očekuje se da će tigrovi imati iznimne prilike za napredovanje na poslu, uspješne investicije, pa čak i rizične poteze koji će se na kraju isplatiti. Njihova sposobnost brzog djelovanja bit će ključna za pretvaranje prilika u konkretan i opipljiv uspjeh.

Foto: Chatgpt

Pas (1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Godina vatrenog konja nagradit će pse za njihovu odanost, pouzdanost i naporan rad iz prethodnih godina. Kao treći član "trostrukog sklada", Pas će uživati u snažnoj podršci i zaštiti.

Njihov uspjeh neće nužno doći kroz agresivne poteze, već kroz izgradnju povjerenja i jačanje postojećih veza. Godina će biti izrazito društvena, a upravo će umrežavanje i suradnja psima donijeti najbolje financijske prilike.

Ljudi će htjeti ulagati u njih, nuditi im partnerstva ili ih preporučivati za pozicije koje nisu morali ni tražiti. Njihov ugled bit će njihova najvrednija valuta.

Koza (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Iako su koze po prirodi mirnije i preferiraju stabilnije okruženje, 2026. im donosi jedinstvenu prednost jer je Koza "tajni prijatelj" Konja. Ova posebna veza osigurava im stalnu podršku i nježnije, njegujuće blagoslove.

Dok će drugi juriti, Koze će ostvarivati dosljedan napredak, obnavljajući samopouzdanje i stabilnost. Njihova kreativnost, suosjećanje i emocionalna inteligencija doći će do izražaja, posebno u kreativnim projektima i suradnjama.

Sreća im dolazi kroz pametna ulaganja, a ne kroz izravni rizik. Njihova sposobnost komunikacije učinit će ih zvijezdama u svakom timu.