Dolazi 'Mjesec gladnih duhova', a ovi znakovi su u opasnosti: Stići će ih nevolje iz noćnih mora

Prema vjerovanjima drevnih kineskih tradicija, razdoblje od 23. kolovoza do 21. rujna 2025. godine donosi sa sobom "Mjesec gladnih duhova".

U to se vrijeme, kako kaže predaja, otvaraju vrata podzemnog svijeta, tako što dopuštaju duhovima i precima da se vrate u svijet živih.

Ovo se razdoblje smatra energetski iznimno nabijenim i nepovoljnim za donošenje velikih životnih odluka poput vjenčanja, selidbe ili pokretanja novog posla.

Iako je riječ o taoističkoj i budističkoj tradiciji, drevna znanja ne poznaju granice, a njihovi se odjeci mogu pronaći u različitim kulturama i sustavima vjerovanja, uključujući i zapadnu astrologiju.

Ideja da nevidljive sile i kozmičke frekvencije utječu na našu svakodnevicu nije nova, ona je temelj svake astrologije, od babilonskih misterija do modernih tumačenja.

Tijekom "Mjeseca gladnih duhova", vjeruje se da se vibracijski veo između svjetova stanjuje, što čini određene horoskopske znakove podložnijima "karmičkim okidačima" i duhovnim nemirima.

Kozmičke vibracije i 'opasni znakovi'

Kako je moguće da drevna kineska tradicija utječe na ljude rođene u znakovima zapadnog horoskopa? Suvremeni metafizičari, nude objašnjenje kroz prizmu vibracijske stvarnosti. Prema toj teoriji, sve što postoji je energija koja vibrira na određenoj frekvenciji.

Naše tijelo je sofisticirano "biološko računalo", a naša aura, energetsko polje koje nas okružuje, djeluje kao prijemnik. Tijekom Mjeseca gladnih duhova, energetska frekvencija planeta se mijenja. Vrata se otvaraju, a duhovna energija postaje gušća i dostupnija.

Osobe koje su po svojoj prirodi osjetljivije ili čiji se horoskopski znak nalazi u "sudaru" s vladajućim energijama godine, mogu osjetiti pojačane efekte. To nisu nužno negativni utjecaji, već "karmički okidači" - prilike da se suočimo s neriješenim problemima, starim dugovima i sjenama iz prošlosti.

Od šest znakova koji se spominju kao posebno osjetljivi, izdvajamo četiri na koja će ovaj period najviše utjecati.

Škorpion

Kao vladar podzemnog svijeta, smrti i transformacije, škorpion je prirodno usklađen s energijama Mjeseca gladnih duhova. Ovaj znak, koji upravlja osmom kućom horoskopa - kućom misterija, skrivenih stvari i duhovnih preporoda te ima urođenu sposobnost navigiranja kroz tamne vode podsvijesti.

Za pripadnike ovog znaka, ovo će biti razdoblje dubokog suočavanja s vlastitom sjenom, onim dijelovima ličnosti koje su dugo držali skrivene ili potisnute u najdublje kutove svoje duše.

Duhovi prošlosti, bilo da je riječ o bivšim ljubavima koje nikad nisu uspjeli zaboraviti, neriješenim obiteljskim odnosima koji ih proganjaju godinama, ili potisnutim traumama iz djetinjstva koje su mislili da su davno prebrodili, mogli bi isplivati na površinu tražeći konačno razrješenje.

Ove "karmičke dugove" Škorpioni više neće moći ignorirati - energija ovog perioda djelovat će poput snažnog reflektora koji osvjetljava sve ono što je bilo skriveno u tami.

Ovo je vrijeme kada škorpioni moraju biti iznimno oprezni da ne podlegnu starim, destruktivnim obrascima ljubomore, posesivnosti i osvete koji su ih u prošlosti vodili u emotivne i relacionalne katastrofe.

Njihova prirodna sklonost kontroli i manipulaciji bit će pojačana, a iskušenje da "kazne" one koji su ih povrijedili moglo bi postati gotovo neodoljivo. Međutim, upravo je to zamka koju moraju izbjeći.

Umjesto toga, energiju trebaju svjesno i namjerno usmjeriti na iscjeljenje i transformaciju - procese u kojima su škorpioni prirodni majstori kada pristupe tome s pravom namjerom.

Ovaj period zahtijeva od njih da pokažu svoju najveću snagu: sposobnost da se poput mitskog feniksa izdignu iz pepela vlastite prošlosti.

Moraju prihvatiti da je otpuštanje, bilo da se radi o grudžama, vezanosti za prošlost ili potrebi za kontrolom - jedini put prema istinskoj transformaciji i duhovnom napretku.

Foto: Shutterstock

Ribe

Najosjetljiviji i najintuitivniji znak Zodijaka, ribe, djeluju kao prirodne spužve za sve vrste okolnih energija - od emocionalnih vibracija drugih ljudi do suptilnih duhovnih strujanja koje većina znakova uopće ne percipira. Njihova urođena sposobnost da osjete ono što je nevidljivo čini ih jedinstvenim mostom između materijalnog i duhovnog svijeta, ali upravo ta darovna osjetljivost postaje tijekom Mjeseca gladnih duhova istovremeno i njihova najveća ranjivost.

Tijekom ovog energetski nabijenoga razdoblja, njihove ionako tanke psihičke granice postat će još poroznije i propusnije, gotovo kao da se njihova aura pretvara u fino sito kroz koje prolaze sve vrste duhovnih utjecaja.

To ih čini iznimno podložnima ne samo utjecajima iz duhovnog svijeta, već i karmičkim ehoima iz prošlih života koji se mogu manifestirati kroz neobjašnjive strahove, privlačnosti ili odbojnosti prema određenim ljudima ili mjestima.

Ribe mogu očekivati period intenzivnih i izuzetno živopisnih snova koji će često biti toliko realistični da će se probuditi zbunjene, nesigurne što pripada snu, a što stvarnosti.

Ti snovi neće biti obični proizvodi podsvijesti, već poruke, upozorenja ili pozivi iz dubljih slojeva postojanja. Njihova prirodno pojačana intuicija dosegnut će gotovo nadnaravne razine - moći će predosjećati telefonske pozive, slutiti promjene u raspoloženju bližnjih prije nego što se oni sami toga osvijeste, ili jednostavno "znati" stvari bez logičkoga objašnjenja.

Međutim, uz te darove dolazi i teret - osjećaj duboke zbunjenosti o vlastitom identitetu, melankolije koja se spušta poput magle bez vidljivog razloga, i neobjašnjive tuge koja može zahvatiti u trenucima kada bi trebali biti najsretniji.

Ta tuga često nije njihova vlastita, već kolektivna bol koju njihova osjetljiva duša upija iz kolektivnog nesvjesnog ili iz energetskih ostataka traumatičnih događaja koji su se dogodili na mjestima gdje borave.

Ključno je da se ribe u ovom periodu ne prepuste pasivno tim energetskim strujanjima, već da preuzmu aktivnu ulogu u vlastitoj energetskoj higijeni. Redovito energetsko čišćenje postaje ne samo preporučeno, već i nužno za njihovo mentalno i emocionalno zdravlje.

To uključuje svjesno uzemljavanje - proces kojim se višak energije usmjerava u zemlju, omogućujući im da se vrate u svoje tijelo i svoju realnost.

Dnevni boravak u prirodi, posebno uz vodu, bilo da se radi o moru, rijeci, jezeru ili čak običnoj kupelji pomoći će im da se energetski resetiraju i očiste od nakupljenih tuđih emocija.

Redovita meditacija, osobito ona usmjerena na vizualizaciju zaštitnih energetskih barijera oko vlastite aure, omogućit će im da razviju sposobnost filtriranja energija koje primaju.

Iznimno je važno da tijekom ovog perioda svjesno izbjegavaju energetski teške ljude, one koji konstantno žale, manipuliraju ili oduzimaju energiju, kao i mjesta s negativnom poviješću ili intenzivnim emocionalnim nabojem.

Sve to pomoći će im da ostanu centrirani u vlastitoj energiji i da razviju vitalnu sposobnost razlikovanja vlastitih autentičnih osjećaja od onih koje su nesvjesno "pokupili" iz okoline poput energetskih parazita. Jedino tako Ribe mogu iskoristiti svoje prirodne darove kao blagoslov, a ne kao teret koji ih povlači u dubine tuđe boli i zbunjenosti.

Ovan

Impulzivan, vatren i uvijek usmjeren na akciju, ovan, prvi znak Zodijaka koji simbolizira početak, pionirski duh i neukrotljivu životnu energiju - tijekom ovog perioda moći će osjetiti duboku frustraciju koja će ga pratiti poput nepoželjne sjene.

Osjećat će se kao vozač snažnog sportskog automobila koji je prisiljen voziti s povučenom ručnom kočnicom, svjestan svoje snage i brzine, ali ograničen okolnostima koje su izvan njegove kontrole.

Energija Mjeseca gladnih duhova je fundamentalno drugačija od svega što ovan prirodno predstavlja, ona je pasivna umjesto aktivna, reflektivna umjesto spontana, oprezna i promišljena umjesto hrabra i bezobzirna. To je energija čekanja, razmišljanja i unutarnjeg preispitivanja - sve suprotno od onoga što čini srž ovnove prirode.

Ovaj znak, kojim vlada Mars, planet rata i akcije, naviknut je na brzinu, odlučnost i trenutno djelovanje. Kada se ta urođena potreba za kretanjem i napretkom sukobi s energijom koja zahtijeva zastoj i kontemplaciju, rezultat je gotovo neizbježna unutarnja napetost.

Ta duboka frustracija, ako se ne prepozna i ne usmjeri na konstruktivan način, može se manifestirati kroz čitav spektar destruktivnih ponašanja. Ovan može postati iznimno razdražljiv zbog naizgled sitnih stvari, sklon je donošenju ishitrenih odluka samo zato što ne može podnijeti osjećaj stagnacije, a njegova prirodna sklonost konfrontaciji može eskalirati u ozbiljne sukobe s bližnjima, kolegama ili čak potpunim strancima.

Nesreće uzrokovane nestrpljenjem, od prometnih prekršaja zbog agresivne vožnje do ozljeda nastalih zbog preskakanja sigurnosnih protokola, postaju realna opasnost.

Ono što čini ovaj period posebno izazovnim za ovnove jest činjenica da se njihovi "duhovi" neće manifestirati kao mistične pojave ili suptilne energetske promjene, već kao vrlo konkretne i često bolne posljedice njihovih prošlih brzopletih poteza.

Svaka nepromišljena riječ izgovorena u afektu, svaka veza prekinuta u naletu bijesa, svaki most spaljen u trenutku frustracije - sve to može se vratiti tražeći razrješenje upravo u trenutku kada ovan najmanje može podnijeti dodatne komplikacije.

Možda će se pojaviti bivši poslovni partner kojeg je ovan napustio bez objašnjenja u potrazi za uzbudljivijim projektom, ili prijatelj kojeg je razočarao svojim nepojavljivanjem na važnom događaju jer je u zadnji tren odlučio učiniti nešto spontanije.

Ove situacije neće doći kao slučajne koincidencije, već kao karmičke lekcije dizajnirane da ovnu pokažu stvarnu cijenu njegove impulzivnosti.

Ovo je za ovnove duboka i često teška lekcija o strpljenju, promišljenosti i odgovornosti za vlastite postupke - vrline koje nisu prirodno upisane u njihov energetski kod, ali su ključne za njihov duhovni razvoj.

Umjesto da se prepuste svojoj urođenoj sklonosti da "jurišaju glavom kroz zid" i rješavaju probleme grubom silom i brzinom, ovaj period ih poziva na nešto mnogo izazovnije: da zastanu, duboko udahnu, i stvarno, istinski preispitaju svoje motive, svoje strahove i svoje dublje želje prije nego što naprave sljedeći korak.

To zahtijeva od njih da razviju potpuno novu vrstu hrabrosti - ne hrabrost ratnika koji juriša u bitku, već hrabrost mudrog vođe koji zna kada je pravi trenutak za djelovanje, a kada za čekanje.

Moraju naučiti da ponekad najveća snaga leži u suzdržavanju, a najveća pobjeda u tome da ne uđu u bitku koju ne trebaju voditi.

Foto: Shutterstock

Vaga

Vaga, elegantan i sofisticiran znak koji predstavlja ravnotežu, harmoniju i neprestanu potragu za pravdom, tijekom ovog energetski nabijenoga perioda mogla bi osjetiti najdublji i najneočekivaniji nemir upravo u onim područjima života koja smatra svojom najvećom snagom - u odnosima s drugim ljudima.

Ovaj znak, kojim vlada Venera, planeta ljubavi i partnerstva, prirodno gravitira prema harmoniji, kompromisima i stvaranju lijepih, uravnoteženih veza. Međutim, Mjesec gladnih duhova donijet će sa sobom nemilosrdno osvjetljavanje svih onih aspekata njihovih odnosa koje su pažljivo skrivali, minimizirale ili jednostavno ignorirali u ime održavanja privida savršene harmonije.

Karmički dugovi vezani za partnerstva - bilo da se radi o duboko intimnim ljubavnim vezama koje su gradili godinama, složenim poslovnim odnosima koji su se razvijali kroz zajedničke projekte i ambicije, ili dugogodišnjim prijateljstvima koja su preživjela brojne životne mijene - konačno će doći na naplatu poput računa koji su se godinama gomilali u ladici.

Ovi dugovi neće se manifestirati kao apstraktni koncepti, već kao vrlo konkretne situacije koje će zahtijevati Vaginu neposrednu pažnju i djelovanje.

Možda će se pojaviti bivši partner koji nikada nije dobio objašnjenje za način na koji se veza završila, ili poslovni suradnik koji je preuzeo veći dio odgovornosti dok je vaga izbjegavala neugodne konfrontacije.

Prijatelj koji je godinama pružao emocionalnu podršku, a zauzvrat dobivao samo površne razgovore i izbjegavanje dubljih tema, mogao bi konačno zatražiti iskrenost i reciprocitet koji je dugo nedostajao.

Vage bi se mogle naći u emotivno zahtjevnim situacijama gdje će morati donijeti teške, bolne odluke koje su godinama odgađale u nadi da će se problemi riješiti sami od sebe.

Njihova urođena tendencija da izbjegavaju konflikte i neprijatnosti, da uvijek traže srednji put i kompromis, bit će stavljena na ultimativnu kušnju. Morat će se suočiti s činjenicom da ponekad nema srednjeg puta, da ponekad mora postojati pobjednik i gubitnik, i da je njihovo konstantno sjedenje na ogradi i izbjegavanje jasnih pozicija povrijedilo ljude koji su im bili važni.

Ovaj period će od Vaga zahtijevati da isprave stare nepravde - možda priznaju da nisu bile dovoljno prisutne u važnim trenucima, da su dopustile drugima da nose teret njihovih odluka, ili da su koristile svoj šarm i diplomatske vještine za manipulaciju umjesto za stvarno rješavanje problema.

Morat će se suočiti s istinama koje su dugo, vrlo svjesno, gurale pod tepih - istinama o tome da njihova potreba za harmonijom ponekad postaje sebičnost, da njihovo izbjegavanje sukoba može biti oblik emocionalne kukavičluke, i da njihova težnja za ljepotom i savršenstvom može zaslijepiti za stvarne potrebe ljudi oko njih.

Njihova duboko ukorijenjena potreba za harmonijom, koja je uvijek bila njihov kompas u navigiranju kroz složenost ljudskih odnosa, bit će stavljena na najstrožu moguću kušnju.

Otkrit će da pravi mir ne može postojati na temeljima neiskrenosti, potiskivanja i izbjegavanja, bez obzira na to koliko elegantno i diplomatski se ti temelji prezentiraju svijetu.

Iznimno je važno da vage tijekom ovog transformativnog perioda ne nasjednu na svoju najveću slabost - da ne ignoriraju duboke, strukturalne probleme u svojim odnosima radi održavanja prividnog mira koji je, u stvarnosti, samo lijepo ukrašena fasada koja skriva trulež ispod površine.

Umjesto toga, moraju pronaći hrabrost da se suoče s neugodnostima, da postave jasne, zdrave granice koje možda neće biti popularne ili lijepe, ali će biti poštene i održive.

Ovo je njihova prilika da iskoriste ovaj energetski intenzivan period za duboku transformaciju svojih relacionalnih obrazaca - da prestanu biti vječni mirotvorci koji žrtvuju svoju autentičnost radi tuđe udobnosti, i počnu graditi odnose na iskrenijim, hrabrijim temeljima gdje je moguća stvarna intimnost, a ne samo površna ljubaznost.

Moraju naučiti da je ponekad najveći čin ljubavi prema nekome reći mu istinu, čak i kad ta istina boli, i da je jedini put do stvarne harmonije kroz privremenu disharmoniju iskrenosti i ranjivosti.