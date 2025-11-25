Ova četiri znaka su najveći šopingholičari: Njima nijedan popust ne može promaknuti
Ako mislite da je Black Friday samo pitanje dobrih popusta i brzih refleksa, razmislite ponovno - prema astrologiji, 2025. godina jasno izdvaja četiri horoskopska znaka koja će bez puno grižnje savjesti isprazniti svoje kartice
Crni petak 2025. godine službeno pada na 28. studenog, no iskusni lovci na popuste znaju da ludilo počinje mnogo ranije. Iako se politička i ekonomska scena mijenjaju, a svijet se prilagođava novim realnostima pod vodstvom predsjednika Trumpa, jedna tradicija ostaje nepokolebljiva - nacionalni dan potrošnje.
Ono što je započelo 1950-ih u Philadelphiji kao policijski termin za prometni kaos nakon Dana zahvalnosti, danas je globalni fenomen u kojem se milijuni eura slijevaju u blagajne trgovaca.
Dok neki ovaj dan vide kao priliku za stratešku uštedu, drugima je on čisti izvor dopamina. Prema astrolozima, zvijezde igraju ključnu ulogu u tome kako pristupamo ovom "blagdanu" konzumerizma.
Četiri horoskopska znaka ističu se kao apsolutni vladari šopinga. Ako pripadate jednom od njih, pripremite svoje kartice - svemir vam je namijenio ulogu glavnih potrošača.
Bik (20. travnja – 20. svibnja): Luksuzni hedonist
Nije iznenađenje da se bik, znak kojim vlada Venera - planet ljepote i novca, nalazi na samom vrhu ove liste. Za bika, kupovina nije puka transakcija; to je osjetilno iskustvo. Oni su istinski estete koji cijene kvalitetu iznad svega.
Na Crni petak bikovi ne traže jeftine drangulije koje će se raspasti nakon dva nošenja. Njihov fokus je na trajnoj vrijednosti i udobnosti. Bilo da je riječ o vrhunskoj posteljini od egipatskog pamuka, dizajnerskim parfemima ili najnovijim kuhinjskim aparatima koji obećavaju gurmanske užitke, bik ne pristaje na kompromise.
Astrolozi ističu da su bikovi "luksuzni stratezi". Iako vole trošiti, rijetko to čine impulzivno na gluposti. Oni točno znaju što žele i čekaju trenutak kada cijena padne kako bi opravdali svoju investiciju.
Njihov dom je njihovo svetište, stoga će najviše novca ostaviti u trgovinama s namještajem i dekoracijama. Za bika, online kupovina iz udobnosti vlastitog doma, uz čašu finog vina, idealan je scenarij, jer gužve remete njihov unutarnji mir.
Lav (23. srpnja – 22. kolovoza): Kralj pozornice i potrošnje
Ako vidite nekoga tko izlazi iz trgovine s najvećim vrećicama i najširim osmijehom, velika je vjerojatnost da je to lav. Ovaj vatreni znak voli biti u centru pažnje, a Crni petak vidi kao priliku da obnovi svoju garderobu komadima koji će osigurati da svi pogledi budu uprti u njega.
Lavovi su velikodušni, ali budimo iskreni – najviše vole darivati sebe. Njihova filozofija je jednostavna: "Zaslužio sam to." Privlače ih blještavi predmeti, zlato, ekskluzivni brendovi i sve što odiše glamurom.
Dok drugi traže sniženja na osnovne potrepštine, lav traži onaj jedan statement komad, bilo da je riječ o skupocjenom satu, dizajnerskoj torbici ili najnovijem tehnološkom gadgetu koji još nitko nema.
Njihov pristup šopingu je teatralan. Ne boje se potrošiti značajne svote novca kako bi održali svoj imidž. Za lava, cijena je često sekundarna u odnosu na efekt koji kupljeni predmet proizvodi. Često ih nazivaju "kraljevima potrošnje" jer njihova košarica rijetko sadrži skromne artikle.
Vaga (23. rujna – 22. listopada): Esteta u potrazi za ravnotežom
Kao i bikom, vagom vlada Venera, što znači da je njihova slabost prema lijepim stvarima zapisana u zvijezdama. Vage imaju istančan ukus i prirodni talent za stil. One ne kupuju stvari samo zato što su na akciji; kupuju ih jer ih inspiriraju.
Na Crni petak, Vage su u potrazi za harmonijom i ljepotom. Njihova košarica bit će puna modnih dodataka, umjetnina, kozmetike visoke kvalitete i dekoracija koje će njihov životni prostor učiniti ugodnijim. Međutim, vage imaju jednu veliku manu - neodlučnost. Mogu provesti sate važući između dva artikla, samo da bi na kraju kupile oba jer se nisu mogle odlučiti.
Vage često troše novac na stvari koje im nisu nužno potrebne, ali koje zadovoljavaju njihovu potrebu za estetikom. Sklone su "peglanju" kartica kako bi impresionirale druge ili se jednostavno osjećale ljepše.
Za njih je šoping društveni događaj, pa ih često možete vidjeti u trgovačkim centrima u društvu prijatelja, gdje traže savjete i potvrdu za svoje modne izbore.
Strijelac (22. studenog – 21. prosinca): Avanturist s kreditnom karticom
Dok drugi znakovi gomilaju materijalne stvari, Strijelac na Crni petak traži nešto sasvim drugo - iskustva. Kao najveći putnici zodijaka, pripadnici ovog znaka često će iskoristiti sezonska sniženja za kupovinu aviokarata, rezervaciju smještaja ili opreme za svoju sljedeću veliku avanturu.
Strijelci su poznati po svojoj impulzivnosti i optimizmu. Često će kupiti nešto neobično i egzotično što nikome drugome ne bi palo na pamet - od tečaja padobranstva do rijetkih začina s drugog kraja svijeta.
Njihova filozofija je "živi se samo jednom", zbog čega novac doživljavaju samo kao sredstvo za postizanje slobode i zabave. Iako nisu materijalisti u klasičnom smislu, njihova ljubav prema novim trendovima i neistraženo područje često ih vodi do neplaniranih troškova.
Ako vide dobru priliku za putovanje ili edukaciju, Strijelac neće oklijevati ni sekunde, čak i ako to znači ulazak u minus na računu.