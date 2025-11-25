Ova četiri znaka su najveći šopingholičari: Njima nijedan popust ne može promaknuti

Crni petak 2025. godine službeno pada na 28. studenog, no iskusni lovci na popuste znaju da ludilo počinje mnogo ranije. Iako se politička i ekonomska scena mijenjaju, a svijet se prilagođava novim realnostima pod vodstvom predsjednika Trumpa, jedna tradicija ostaje nepokolebljiva - nacionalni dan potrošnje.

Ono što je započelo 1950-ih u Philadelphiji kao policijski termin za prometni kaos nakon Dana zahvalnosti, danas je globalni fenomen u kojem se milijuni eura slijevaju u blagajne trgovaca.