STRAŠNA NESREĆA U ŠPANJOLSKOJ / Četiri osobe poginule dok su prelazile prugu na nedozvoljenom mjestu: Išli su na festival i tražili su prečicu

Četiri osobe poginule su u nedjelju u Montmelu, u Španjolskoj, nakon što ih je pregazio vlak. Imali su između 19 i 22 godine, a do nesreće je došlo kada su pokušali prijeći prugu na nedopuštenom mjestu, u blizini zavoja gdje je vidljivost izuzetno slaba. Poznanici su rekli da su žrtve išle su na festival elektroničke glazbe, a na putu do tamo tražili su prečicu. Još tri osobe su ozlijeđene, a kondukter nije bio pod utjecajem alkohola. "Poginule su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, a svi su bili u dobi između 19 i 22 godine. Njihove smrti posljedice su nesreće. Vlak je, čini se, pokušao zakočiti što je brže moguće, no nije uspio. Vozaču je alkotest negativan, što je također bitno za istragu koja je službeno otvorena i nastavit će se prema potrebi", kazao je Pere Ferrer, ravnatelj policije.