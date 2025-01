KOLIKO SU KOŠTALI? / Primorac dobio više donacija od Milanovića, a najviše od firme koju 'financira' Vlada

Do izbora je ostalo svega pet dana. Druga runda - dodatni trošak. Za Dragana Primoraca sveukupno - četiri puta veći od onog Zorana Milanovića. Tako je do kraja prošlog tjedna Dragan Primorac u kampanji potrošio 854.000 eura, a Zoran Milanović 215.000 eura. Primorac je spomenute troškove napravio u razdoblju od rujna, Milanović od studenoga - pa do 3. siječnja ove godine. Dok iz izbornog stožera Zorana Milanovića o troškovima kampanje nisu htjeli - iz stožera protukandidata poručuju najviše je potrošeno na medijsku promidžbu. Što se donacija tiče Zoran Milanović je u dosadašnjoj kampanji prijavio 15 donacija u ukupnom iznosu od oko 15 tisuća eura, a Dragan Primorac 637 donacija vrijednih više od 387 tisuća eura. Najveći donatori Primorčeve kampanje su tvrtke Radnik grupe. Kompanija u vlasništvu Mirka Habijanca od ranije je poznata i po tome što je od vlade dobila novac za obnovu privatnog hotela. Milanoviću su i dalje najveći donatori mladi SPD-ovac iz Njemačke Kristijan Bodrožić te Stefan Vlahović, počasni konzul Hrvatske u Kalinjingradu u Rusiji. Svaki je donirao maksimalan pojedinačni iznos od 3981 eura. Više u prilogu...