IMA 116 GODINA / Molitva i nogomet: Tajna časne sestre iz Brazila koja je postala najstarija osoba na svijetu

Inah Canabarro Lucas, brazilska časna sestra, postala je najstarija osoba na svijetu s 116 godina, prema izvještaju organizacije LongeviQuest, koja prati globalne superstogodišnjake. Rođena 8. lipnja 1908., Inah je naslijedila titulu najstarije žive osobe nakon smrti Japanke Tomiko Itooka u prosincu 2024. godine. Prošle godine, prikazano je njezino okupljanje s dužnosnicima organizacije LongeviQuest u domu za umirovljenike u Porto Alegreu, gdje je dobila titule najstarije živuće časne sestre na svijetu i najstarije živuće osobe u Brazilu. A 2018. godine, tijekom proslave svog 110. rođendana, Inah je primila apostolski blagoslov od pape Franje, što je još jedan dokaz njezine odanosti vjeri.

Kao dijete bila je toliko mršava da mnogi nisu mislili da će preživjeti djetinjstvo. Cijeli život je provela radeći kao učiteljica, a predavala je matematiku i portugalski. U mirovinu je otišla 1995. No, osim svojih vjerskih dužnosti, sestra Inah također je strastvena navijačica nogometa i odana obožavateljica brazilske ekipe Internacional. Kada je upitana o tajni svoje dugovječnosti, skromno je odgovorila: "Gospodin mi je pomogao da živim toliko godina. On je tajna života. On je tajna svega."

Inah Canabarro Lucas nije samo najstarija živa osoba na svijetu, već je i 20. najstarija osoba u zabilježenoj povijesti. U razgovoru za medije prošle godine istaknula kako joj je svakodnevna molitva, posebno krunica, pomogla da doživi tako visoku dob. "Moja tajna, moja velika tajna je molitva. Svaki dan molim krunicu za sve ljude diljem svijeta", rekla je najstarija osoba na svijetu.