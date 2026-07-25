Crveno upozorenje pred kvalifikacije: Ferrari dominira u Mađarskoj, Mercedes traži spas

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Posljednja utrka prije ljetne stanke u Formuli 1 donosi pregršt uzbuđenja na stazi Hungaroring pokraj Budimpešte, a sudeći prema prvim slobodnim treninzima, Ferrari je stigao najspremniji. Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme dana na drugom treningu, predvodeći dominantan Ferrarijev dvojac, dok se vodeći čovjek prvenstva, Kimi Antonelli, mučio s tempom u svom Mercedesu, nagovještavajući potencijalno težak vikend za njemačku momčad.

Već od prve sesije bilo je jasno da Ferrarijev SF-26 bolid izvrsno odgovara zavojitoj i tehnički zahtjevnoj mađarskoj stazi. Charles Leclerc je na prvom treningu postavio najbrže vrijeme, dok je u poslijepodnevnim satima palicu preuzeo njegov momčadski kolega. Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton odvozio je krug za 1:18.729 na mekim gumama i osigurao Ferrariju uvjerljiva prva dva mjesta, s Leclercom koji je zaostao samo 0.148 sekundi. U Ferrarijevom taboru vladalo je zadovoljstvo, iako su svjesni da je tek petak.

"Bio je to solidan dan. Uvjeti su bili prilično izazovni, s vjetrom koji je otežavao stvari i stazom koja je na nekim mjestima bila prilično neravna", izjavio je Hamilton nakon treninga. "Bolid je bio bolji na drugom treningu i napravili smo dobar napredak između sesija, iako još uvijek postoje područja koja trebamo poboljšati."

Sličnog je mišljenja bio i Leclerc, koji je naglasio da, unatoč dobrom startu, ne očekuje jednaku prednost u subotnjim kvalifikacijama. "Naša ukupna izvedba čini se prilično dobrom, što je pozitivno. Bit će gusto u kvalifikacijama. Ne očekujem da ćemo vidjeti istu razliku u odnosu na konkurente kao danas, tako da ćemo morati obaviti savršen posao", rekao je Monegašanin. Šef momčadi Fred Vasseur ostao je prizemljen: "Ne tražimo najbolji petak, tražimo najbolju nedjelju."

Dok je u crvenoj garaži vladalo slavljeničko raspoloženje, u Mercedesu su se hvatali za glavu. Vodeći vozač prvenstva, Kimi Antonelli, koji je propustio prvu sesiju, završio je drugi trening na razočaravajućem 13. mjestu, s gotovo dvije sekunde zaostatka za Hamiltonom. Mladi Talijan nije uspio pronaći pravi ritam, a problemi s balansom bolida mučili su i njegovog iskusnijeg kolegu Georgea Russella, koji je bio peti, ali s gotovo sekundom zaostatka.

"Bio je ovo težak prvi dan ovdje u Budimpešti. Mučio sam se s balansom, što je bilo očitije na brzim krugovima", priznao je Antonelli. "Dugi nizovi krugova bili su bolji i mislim da su gume bile u boljem radnom prozoru. Imamo puno podataka koje ćemo analizirati preko noći."

Direktor inženjeringa na stazi, Andrew Shovlin, bio je još izravniji, opisavši dan kao vjerojatno najteži petak u sezoni za Mercedes. "Nismo imali bolid u pravom prozoru na početku. Prianjanje stražnjeg kraja bilo je loše i taj se problem pogoršavao tijekom kruga", objasnio je Shovlin, dodavši kako su dugi nizovi krugova izgledali ohrabrujuće, ali da momčad očito mora pronaći brzinu u jednom krugu. Cjeloviti rezultati drugog slobodnog treninga pokazuju dubinu problema s kojima se suočavaju.

Iza dominantnog Ferrarija, borba je bila neizvjesna. Lando Norris u McLarenu potvrdio je status "najboljeg od ostatka" s trećim mjestom, iako je njegov zaostatak za Hamiltonom iznosio gotovo pola sekunde. Max Verstappen u Red Bullu bio je četvrti, no žalio se na loš balans bolida. "Bilo je teško pronaći dobar balans. Moramo to malo srediti i pobrinuti se da izvučemo dobar krug za kvalifikacije", izjavio je Nizozemac.

Posebno su se istaknuli vozači Racing Bullsa, Liam Lawson i Arvid Lindblad, koji su zauzeli sedmo i deseto mjesto, potvrdivši dobru formu momčadi. Sesiju je prekinula crvena zastava nakon što je Franco Colapinto izletio u posljednjem zavoju, dok Lance Stroll u Aston Martinu nije ni postavio vrijeme zbog tehničkih problema.

Iako vremena s treninga često ne otkrivaju cijelu sliku, Ferrari izgleda kao rani favorit na Hungaroringu. Kvalifikacije u subotu bit će ključne, jer je pretjecanje na ovoj stazi iznimno teško. Mercedes i Antonelli imaju težak posao pred sobom ako žele preokrenuti situaciju i izvršiti pritisak na raspoložene vozače Ferrarija prije odlaska na zasluženi odmor