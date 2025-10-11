Veliko iznenađenje u Kini: Novak Đoković ispao od 204. igrača svijeta!

Monegažanin Valentin Vacherot (26) plasirao se u finale ATP Masters 1000 turnira u Šangaju nakon što je u polufinalu pobijedio Srbina Novaka Đokovića (38) sa 6-3, 6-4.

Vacherot, koji je trenutačno 204. tenisač svijeta, je postao najslabije rangirani tenisač u povijesti koji je stigao do finala nekog Masters 1000 turnira, te prvi monegaški tenisač koji je stigao do finala ATP razine u Open Eri.

Najslabije rangirani igrač koji je stigao do finala turnira u ovoj kategoriji bio je Rumunj Andrei Pavel, tada 191. na svijetu kada je osvojio titulu u Parizu 2003. godine.

Vacherot je svoj put u Šangaju počeo u kvalifikacijama i do finala je nanizao osam pobjeda. Posljednju nakon dva sata igre i dva seta protiv bivšeg najboljeg tenisača svijeta.

Đoković je otvorio meč "breakom", no 26-godišnji Monegažanin je odmah uzvratio izjednačivši na 1-1. Ključni trenutak prvog seta bio je osmi gem u kojem je Vacherot još jednom oduzeo servis suparniku za 5-3, a potom osvojio idući gem bez izgubljenog poena za 6-3.

U drugom setu oba tenisača su držala svoje servise do 4-4, tada Vacherot radi break i osvaja idući gem za veliku pobjedu.

Vacherot je ostao smiren i staložen tijekom cijelog meča te je vješto iskoristio fizičke probleme Đokovića, koji je u prvom setu dva puta primio pomoć fiziterapeuta na donjem dijelu leđa.

U drugom polufinalu igrat će Francuz Arthur Rinderknech i Rus Daniil Medvedev.

