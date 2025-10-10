Nova senzacija u Šangaju: S 30 godina do prvog Masters polufinala

Francuski 30-godišnji tenisač Arthur Rinderknech (ATP - 54.) u petak se po prvi put u karijeri probio u polufinale natjecanja iz ATP Masters 1000 serije svladavši u četvrtfinalu turnira u Šangaju 25-godišnjeg Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 13.) sa 6-3, 6-4.

U najboljem tjednu u karijeri Rinderknech je po prvi put na ATP Touru nanizao pet pobjeda te će se u subotu pokušati probiti do svog drugog finala, za što će morati pobijediti boljeg iz dvoboja Australca Alexa de Minaura (ATP - 7.) i Rusa Danjila Medvjedeva (ATP - 18.).

U finalu čeka Novak Đoković

Rinderknech je treći put igrao protiv Auger-Aliassimea. I prethodna dva meča su odigrali ove godine, a Francuz je u trećem pokušaju došao do prve pobjede protiv kanadskog tenisača.

U svakom je setu realizirao po jednu priliku za 'break', prvu u šestom gemu prve dionice meča, a drugu odmah na početku drugog seta. Auger-Aliassime je imao priliku za povratak u drugoj dionici, kad je u četvrtom gemu došao do 0-40, ali se Francuz spasio i do kraja meča izgubio još samo jedan poen na servisu.

Plasmanom u polufinale Rinderknech je nastavio slijediti put svog bratića Valentina Vacherota, predstavnika Monaka, koji je kao 204. na pojedinačnoj ATP ljestvici, senzacionalno dogurao do polufinala u Šangaju, u kojem će mu suparnik biti četverostruki pobjednik ovog turnira Novak Đoković.

