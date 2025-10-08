LEDERHOSEN I PIVO /

Perspektivna tenisačica raspametila navijače zanosnim fotografijama s Oktoberfesta

Foto: Minas Panagiotakis/getty Images/profimedia

45. tenisačica svijeta pohvalila se fotografijama i snimkama s Oktoberfesta

8.10.2025.
21:02
Sportski.net
Minas Panagiotakis/getty Images/profimedia
Minhenski Oktoberfest kao svjetski poznati događaj privlači brojne poznate face pa tako i sportaše. Među njima je njemačka tenisačica Eva Lys.

45. tenisačica svijeta pohvalila se fotografijama i snimkama s Oktoberfesta koje su raspametile fanove. Lys, osim što je odlična tenisačica, pažnju plijeni i svojim izgledom. Tako u fotografijama nosi popularne Lederhosen i balansira kriglu piva na glavi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Eva Lys (@eva.lys)

 

 

Lys je prije nekoliko dana došla do četvrtfinala jakog turnira u Pekingu od Coco Gauff. Tek su joj 23 godine, trenutno je na svom renkingu karijere, a Nijemci od nje očekuju velike stvari. Osvojila je 3 titule u karijeri.

WtaOktoberfest
