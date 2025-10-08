Perspektivna tenisačica raspametila navijače zanosnim fotografijama s Oktoberfesta

Minhenski Oktoberfest kao svjetski poznati događaj privlači brojne poznate face pa tako i sportaše. Među njima je njemačka tenisačica Eva Lys.

45. tenisačica svijeta pohvalila se fotografijama i snimkama s Oktoberfesta koje su raspametile fanove. Lys, osim što je odlična tenisačica, pažnju plijeni i svojim izgledom. Tako u fotografijama nosi popularne Lederhosen i balansira kriglu piva na glavi.

Lys je prije nekoliko dana došla do četvrtfinala jakog turnira u Pekingu od Coco Gauff. Tek su joj 23 godine, trenutno je na svom renkingu karijere, a Nijemci od nje očekuju velike stvari. Osvojila je 3 titule u karijeri.

