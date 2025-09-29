Velikani odali počast Nikoli Piliću: Emotivni oproštaj od istinske legende

Teniska obitelj oprostila se u ponedjeljak od velikana hrvatskog i svjetskog tenisa Nikole Pilića na komemoraciji održanoj u Zagrebu, u hotelu Sheraton.

Brojni prijatelji i poštovatelji iz svijeta tenisa prisjetili su se zajedničkih trenutaka, a zajedničko svima bilo je da Nikola Pilić nije bio samo sjajan tenisač, trener i izbornik nego i veliki gospodin, što je zaokružilo sjajnu karijeru.

Komemoracija je okupila mnoge članove reprezentacija s kojima je Nikola Pilić osvojio Davis Cup.

Biranim riječima od Pilića su se oprostili Mario Ančić i Ivan Ljubičić, članovi hrvatske reprezentacije koja je 2005. pod njegovim vodstvom osvojila Davis Cup. U Zagreb su stigli Michael Stich, Boris Becker, Carl-Uwe Steeb, Erik Jelen, Patrik Kuhnen i Mar-Kevin Goellner, uz predsjednika Njemačkog teniskog saveza (DTB) Dietloffa von Arnima, a Teniski savez Srbije zastupao je izvršni direktor Dušan Orlandić.

