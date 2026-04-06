Turnir u Monte Carlu već prvi dan donio šokove: Ispali legendarni Švicarac i kontroverzni Grk

Već prvog dana od daljnjeg nastupa na ovogodišnjem izdanju ATP "masters 1000" turnira u Monte Carlu oprostila su se dvojica bivših pobjednika, 41-godišnji Švicarac Stanislas Wawrinka te Grk Stefanos Tsitsipas.

Boljo od Wawrinke, pobjednika iz 2014. godine, kojemu je ovo zadnja godina na Touru, bio je Argentinac Sebastian Baez sa 7-5, 7-5, dok je Tsitsipasa, trenutačno 48. igrača svijeta, koji je u Monte Carlu slavio čak tri puta (2021, 2022, 2024), nadigrao još jedan Argentinac Francisco Cerundolo sa 7-5, 6-4.

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: 'Ma, Fruk je to riješio'; Sanchez: 'Sigurno će biti drugačije u Kupu'