FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FINALE MASTERSA /

Sinneraz u Monte Carlu pripao Talijanu koji je sada preskočio velikog rivala

×
Foto: Valery HACHE/AFP/Profimedia

Bio je ovo 17. međusobni ogled Sinnera i Alcaraza i sedma pobjeda Talijana

12.4.2026.
18:49
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Talijanski tenisač Jannik Sinner pobjednik je ATP turnira iz serije "masters 1000" u Monte Carlu, on je u finalu svladao branitelja naslova Španjolca Carlosa Alcaraza sa 7-6 (5), 6-3 te ga ovim trijumfom preskočio na prvom mjestu ljestvice najboljih igrača svijeta.

Bio je ovo 17. međusobni ogled Sinnera i Alcaraza i sedma pobjeda Talijana koji je tako stigao do svog osmog naslova na turnirima iz serije "masters 1000", ali prvog na zemljanoj podlozi.

U oba je seta Alcaraz prvi stizao do "breaka", no Sinner se uspijevao vraćati. Prvu je dionicu dobio u "tie-breaku", dok je u drugoj ključnu prednost ostvario oduzevši servis Španjolcu za vodstvo 5-3.

Za Sinnera je ovo četvrti uzastopni naslov na "masters 1000" turnirima, slavio je u Parizu krajem prošle godine te u Indian Wellsu i Miamiju prošlog mjeseca.

Sinneru je ovo 27. naslov u karijeri do kojega je stigao u 36. finalu, dok je Alcaraz ostao na 26 naslova iz 35 finala.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbornik Obrvan morao je objasniti neke stvari: 'Pomakni taj mikrofon'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike