Mlada češka tenisačica Sara Bejlek sa samo 16 godina plasirala se u glavni ždrijeb US Opena. Čehinja je prošlog tjedna svladala Heather Watson sa 3:6, 6:4, 7:5 i ostvarila veliki uspjeh. Nakon toga ju je u prvom kolu svladala ruska tenisačica Samsonova sa 6:3 i 6:1 i izbacila s turnira. No, više od njezine pobjede nad Watson odjeknula je situacija koja se dogodila nakon meča, a o kojoj nema medija koji ne piše.

Naime, nakon što je Sara izborila plasman u glavni ždrijeb US Opena, potrčala je u zagrljaj svom ocu koju ju je zagrlio i zatim joj dodirivao stražnjicu te ju na kraju poljubio u usta.

Sad je stiglo i objašnjenje. The New York Post, čitane newyorške novine, na svom web izdanju donose da je mlada Čehinja razgovarala s novinarima u utorak nakon poraza u prvom kolu US Opena:

"Naravno da sam vidjela video, tu snimku", jasno je dala do znanja Sara. Inače, na snimci koja kruži društvenim mrežama se vide njezin otac Jaroslav Bejlek i njezin trener Jakub Kahoun, kako ju nakon završetka kvalifikacija više puta tapšaju po stražnjici.

“Bila je to spontana reakcija cijele ekipe. Veselili smo se", izjavila je Bejlek.

“Nekome se to sigurno može činiti nezgodno i neugodno, ali već smo o tome razgovarali s timom o tome. Neće se ponoviti.”

Nakon što je Bejlek pobijedila Britanku Heather Watson, javnost i mediji ostali su zatečeni kontroverznimi društveno (ne)prihvatljivim slavljem između tinejdžerske sportašice i njezinog oca i dugogodišnjeg trenera.

“Tata je moj tata i uvijek će biti. A trenera poznajem od svoje 8 godine. Lijepi mi trake, masira me. Da se nešto slično dogodi u Češkoj, nitko se time ne bi bavio. Ali kako smo u Americi, svi to komentiraju. Ali kao što sam rekla, razgovarali smo i neće se ponoviti.”