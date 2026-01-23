FREEMAIL
SLAVIO I ALCARAZ /

Sabalenka preživjela dva tie-breaka i izborila osminu finala

Sabalenka preživjela dva tie-breaka i izborila osminu finala
Foto: Stephane Thomas/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Za iznenađenje dana zaslužna je 18-godišnja Amerikanka Iva Jović

23.1.2026.
11:30
Sportski.net
Stephane Thomas/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka te treća s WTA ljestvice Amerikanka Coco Gauff u petak su se namučile do četvrtog kola Australian Opena, dok je prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz lako stigao do pobjede u svom 100. Grand Slam meču.

Dvostruka osvajačica Australian Opena Sabalenka je bila bolja od Ruskinje Anastasije Potapove, 55. na WTA ljestvici, sa 7-6(4) 7-6(7) i u osmini finala će igrati protiv 19-godišnje kanadske tenisačice Victorie Mboko koja je izbacila 14. nositeljicu Dankinju Claru Tauson. 

Gauff se također morala malo više potruditi da svlada sunarodnjakinju Hailey Baptiste sa 3-6, 6-0, 6-3.

U potrazi za prvim naslovom u Melbourne Parku, 22-godišnji Alcaraz je sa  6-2, 6-4, 6-1 nadigrao francuskog tenisača Corentina Mouteta.

Za iznenađenje dana zaslužna je 18-godišnja Amerikanka Iva Jović koja je slavila protiv sedme nositeljice Talijanke Jasmine Paolini sa 6-2, 7-6(3) i tako ostvarila svoj prvi nastup u osmini finala nekog Grand Slama turnira. Za 29. nositeljicu ovo je prva pobjeda nad igračicom iz top 10 i deseta u nizu ove godine.

