Nadal progovorio, Srbima ovo neće dobro sjesti: 'Novak Đoković je gotov'

Novak Đoković je početkom veljače izgubio u finalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Opena od prvog tenisača svijeta, Španjolca Carlosa Alcaraza, nakon čega je otkazao nastup na turniru u Dohi, a sada je njegov dugogodišnji rival Rafael Nadal rekao da smatra kako Novak neće uspjeti osvojiti još jedan Grad Slam, svoj 25. u karijeri.

"Gotovo je. Mislim da ne trebamo analizirati tenis samo na osnovu toga tko pobeđuje", rekao je pa dodao:

"Imao je priliku u Melbourneu, a u ovoj fazi njegove karijere, da budem iskren, nije mu ostalo još puno šansi. Ipak, ono što on postiže je apsolutno vrijedno divljenja."

Nadal, koji je u igračkoj mirovini od 2024., otkrio je i kako mu izgleda život bez tenisa.

Osjećam se smirenije, bez ikakvih čudnih emocija, jer se moje vrijeme ovdje završilo baš onako kako je i trebalo. Produžio sam karijeru duže nego što sam ikada mogao zamisliti. Sada sam potpuno sretan kada vidim svoje kolege kako uspijevaju i, na neki način, uživam u njihovom uspjehu", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren