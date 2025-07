Priče iz Wimbledona: Jedna pala u 'rupu', drugi iz studentske sobe ide na Alcaraza!

Prvi tjedan Wimbledona donio je dvije vrlo različite, ali podjednako upečatljive priče, jednu o bolnom oproštaju, a drugu o bajkovitom proboju s neočekivanim posljedicama.

Njemačka tenisačica Ella Seidel (20), trenutačno 109. igračica svijeta, bila je prisiljena predati meč prvog kola protiv Španjolke Jessice Bouzas Maneiro nakon što je ozlijedila gležanj prilikom pada u "jarak" na stražnjem dijelu terena broj 8.

