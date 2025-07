Treći tenisač svijeta nakon novog razočaranja: 'Osjećam se prazno i usamljeno'

Alexander Zverev doživio je još jedno Grand Slam razočaranje. Na Wimbledonu je kao treći nositelj ispao u prvom kolu od Francuza Arthura Rinderknecha i tako nastavio niz neuspjeha, a mnogi ga smatraju najboljim tenisačem koji nije osvojio Grand Slam titulu.

"Nikad se prije nisam osjećao ovoliko prazno. Samo mi nedostaje radosti, jednostavno mi nedostaje radosti u svemu što radim", rekao je Zverev na svojoj konferenciji za novinare nakon utakmice. "Nije nužno stvar u tenisu. Samo mi nedostaje radosti i izvan tenisa", razočaran je bio nakon meča Nijemac.

Početkom godine bio je udaljen jedan meč od osvajanja Australian Opena, ali ga je u finalu pobijedio Jannik Sinner.

'Možda će mi prvi puta u životu trebati psiholog'

„Smiješno je, ponekad se osjećam jako usamljeno. Mentalno se mučim“, dodao je. „Ne znam. Trenutno mi je teško pronaći radost izvan teniskog terena", priznao je vrlo problematičnu stvar Zverev.

„Ne mislim da je tenis trenutno moj problem“, rekao je Zverev. „Nešto je drugo u pitanju što trenutno moram pronaći u sebi. Ali nešto u meni se mora promijeniti, što nije nužno na teniskom terenu.“ Na pitanje hoće li razmisliti o suradnji s psihologom, Zverev je otvoreno rekao: „Možda će mi prvi put u životu trebati“.

