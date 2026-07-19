FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMO 55 GODINA /

Preminuo je novinar i fotoreporter Hrvatskog teniskog saveza

Preminuo je novinar i fotoreporter Hrvatskog teniskog saveza
×
Foto: Pixsell

Iz novinarskog društva su podsjetili da je 2. lipnja preminula i njegova supruga

19.7.2026.
18:15
Hina
Pixsell
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U 56. godini života preminuo je novinar i fotoreporter Mario Ćužić, službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza te bivši predsjednik Ogranka slobodnih novinara Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Ćužić je bio i član Središnjeg odbora HND-a te član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), gdje se zauzimao za uključivanje fotoreportera u rad Društva i pridonio dobivanju licence za zaštitu njihovih autorskih prava, izvijestilo je u nedjelju HND.

Iz novinarskog društva su podsjetili da je 2. lipnja preminula i njegova supruga, također novinarka, Inga Ćužić.

"Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali", poručio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, izrazivši sućut obitelji i kolegama.

Od Ćužića se oprostio i Hrvatski teniski savez, poručivši da su neke od njegovih fotografija bile "pravo remek-djelo" te da je bio "dobri duh reprezentacije".

Mario Ćužić odlikovan je Redom hrvatskog pletera.

Informacije o vremenu posljednjeg ispraćaja obitelj će objaviti naknadno, stoji u priopćenju HND-a.

HndHrvatski Teniski SavezFotograf
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike