Preminuo je novinar i fotoreporter Hrvatskog teniskog saveza
Iz novinarskog društva su podsjetili da je 2. lipnja preminula i njegova supruga
U 56. godini života preminuo je novinar i fotoreporter Mario Ćužić, službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza te bivši predsjednik Ogranka slobodnih novinara Hrvatskog novinarskog društva (HND).
Ćužić je bio i član Središnjeg odbora HND-a te član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP), gdje se zauzimao za uključivanje fotoreportera u rad Društva i pridonio dobivanju licence za zaštitu njihovih autorskih prava, izvijestilo je u nedjelju HND.
Iz novinarskog društva su podsjetili da je 2. lipnja preminula i njegova supruga, također novinarka, Inga Ćužić.
"Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali", poručio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, izrazivši sućut obitelji i kolegama.
Od Ćužića se oprostio i Hrvatski teniski savez, poručivši da su neke od njegovih fotografija bile "pravo remek-djelo" te da je bio "dobri duh reprezentacije".
Mario Ćužić odlikovan je Redom hrvatskog pletera.
Informacije o vremenu posljednjeg ispraćaja obitelj će objaviti naknadno, stoji u priopćenju HND-a.