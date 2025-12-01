FREEMAIL
POČIVAO U MIRU /

Preminuo je legendarni tenisač koji je Italiji donio prvi Grand Slam

Preminuo je legendarni tenisač koji je Italiji donio prvi Grand Slam
Foto: Torino/archivio Storico/lapresse/profimedia

Rođen u Tunisu od oca Talijana i majke, a sve do pojave Jannika Sinnera smatran je najboljim talijanskim tenisačem svih vremena.

1.12.2025.
11:41
Hina
Torino/archivio Storico/lapresse/profimedia
Prvi Talijan pobjednik nekog teniskog "grand slam" turnira Nicola Pietrangeli preminuo je u dobi od 92 godine, objavio je Talijanski teniski savez (FITP).

Pietrangeli je osvojio dva naslova u Roland Garrosu 1959. i 1960. godine, a u Parizu još je dva puta stizao do finala 1961. i 1964. Najbolji rezultat u Wimbledonu bilo mu je polufinale 1960.

"Talijanski tenis tuguje za svojom ikonom. Jedini Talijan koji je član teniske Kuće slavnih Nicolo Pietrangeli umro je u dobi od 92 godine", objavio je FITP.

Rođen u Tunisu 1933. od oca Talijana i majke Ruskinje Pietrangeli se sve do pojave Jannika Sinnera smatrao najboljim talijanskim tenisačem svih vremena. Ukupno je osvojio 48 turnira tijekom karijere, a bio je specijalist za zemljanu podlogu na kojoj je uz dva Roland Garrosa osvojio i tri naslova u Monte Carlu (1961, 1967, 1968) te dva u Rimu (1957, 1961).

Dva je puta kao igrač Pietrangeli s Italijom stizao do finala Davis Cupa, ali je i 1960. i 1961. gubio od Australije, no 1976. je kao izbornik odveo Italiju do prvog naslova u tom natjecanju. 

Od 2006. godine jedan od najvećih stadiona u Foro Italicu gdje se održava "masters 1000" turniru u Rimu nosi Pietrangelijevo ime.

