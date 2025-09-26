DEMONSTRACIJA KLASE /

Početak iz snova za Matu Pavića na drugom kraju svijeta

×
Foto: Profimedia

Pavić će tek doznati protiv koga će igrati u 2. kolu

26.9.2025.
17:31
HINA
Profimedia
Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner, Marcelo Arevalo iz Salvadora, uspješno su započeli nastup na ATP 500 turniru u Pekingu.

Pavić i Arevalo su postavljeni za druge nositelje turnira, a na startu su pobijedili Britanca Neala Skupskog i Australca John-Patricka Smitha sa 6-3, 7-6(6). U prvom setu dvoboja Pavić i Arevalo su dominirali te su u njemu napravili dva breaka. U drugoj dionici nije bilo break gemova, dok su u tie-breaku Pavić i Arevalo spasili jednu set loptu kod 5-6. Tada su napravili niz od tri poena i plasirali se u drugo kolo.

Tamo će igrati protiv pobjednika meča u kojem Kinezi Shang i Zhang igraju protiv Argentinca Andreozzija i Francuza Guinarda.

Prvi nositelji u Pekingu su britanski tenisači Julian Cash i Lloyd Glasspool.

Mate Pavić
